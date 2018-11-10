Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İspir'de törenle anıldı

yıldönümünde İspir İlçesi'nde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunumunun ardından Saat: 09'u 5 geçe 2 dakika süreyle siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı daha sonar İspir Belediyesi fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda İspir Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlemiş olduğu programla devam etti. Programda Atatürk'ü anlatan video izletildi. Öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryo gösterisi, okunan şiirler ve türkülerle program sona erdi.

Törene İlçe Kaymakamı Faruk Erdem, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Hasan Ofluoğlu, Belediye Başkanı Osman Çakır, kurum amirleri, siyasi parti başkanları,sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.