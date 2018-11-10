Gazi Mustafa Kemal Atatürk Pasinler'de anıldı

yıl dönümünde Erzurum'un Pasinler ilçesinde de saygıyla anıldı.

80. Yıl anma etkinlikleri Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne Kaymakam Kadir Perçi, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Muhammet Kardeş ve Pasinler Belediye Başkan vekili Faruk Bölükbaşı'nın çelenkleri sunmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09. 05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunularak bayraklar yarıya çekildi.

Çelenklerin sunumunun ardından Pasinler Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa geçildi. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Koyuncu yaptı. 10 Kasım Atatürk'ü anma ve Atatürk Haftası ile ilgili video gösterimi yapıldı. Daha sonra İstiklalde Atatürk, İstikbalde Atatürk adlı oratoryum gösterisiyle program son buldu.