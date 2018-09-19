Gaziler Günü Erzurum'da kutlandı

19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Havuzbaşındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

19 Eylül 2018 Gaziler Günü etkinliklerine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 9.Kolordu Komutanı Tüm General Veli Tarakcı, Jandarma Bölge Komutanı Tüm General Ahmet Hacıoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

Çelenk sunumundan sonra Erzurum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci konuşmasında, “Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşımızın seyrini değiştirerek bu gün hür ve bağımsız Türk Devletinin yolunu açmıştır. TBMM 19 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesinde düşmanı bozguna uğratan kahraman ordumuzun Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallık rütbesi ve Gazilik Ünvanı tevdi etmiştir. 19 Eylül İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da cepheden cepheye koşan bu güzel yurdu düşmandan temizleyerek bizlere armağan eden İstiklal Savaşı Gazilerimizin şeref günüdür” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Hava Savunma Yüzbaşı Erdihan Seçkin ise konuşmasında, “Bu gün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası cesaret ve kahramanlığın kadirşinas milletimizin takdir edilişinin bir nişanesi olarak TBMM tarafından ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik Ünvanı ve Mareşallık rütbesinin de yıl dönümüdür. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM 79'ncu birleşmesinde alınan karar 153 Sayılı Kanunla ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallık Rütbesi ve Gazilik Ünvanı verilmiştir ‘' dedi.

9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı tören sonunda gazilerle bir süre sohbet etti.