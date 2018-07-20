Gazilerden Kıbrıs Barış Harekatının 44. yıldönümü açıklaması

yıl dönümü Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesinde etkinliklerle kutlandı.

Kıbrıs Türkünün Özgürlüğe kavuştuğu 1974 yılında ki Kıbrıs Barış Harekatının 44. yıl dönümü nedeniyle Erzurum Gaziler Derneğinde program düzenlendi.

“Kıbrıs Türkü hiçbir zaman pes etmemiş 20 Temmuz’da Mehmetçikle kucaklaşana kadar Türklüğünü ve varlığını korumasını bilmiştir” diye konuşan Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, “Kıbrıs Barış Harekatının 44. yıl dönümü Erzurum’da tören ve etkinliklerle kutlanmaktadır. 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatıyla Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğunu 1878 yılından 1974 yılına kadar Kıbrıs Türkünün özgürlüğünden yoksun bırakıldığını Barış Harekatıyla Kıbrıs Türkünün yeniden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğu gündür. Türk ordusu 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs’a başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıslı Türkü yok olmaktan kurtarmıştır. Kıbrıs Türkü 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğe kavuşmuştur. Böylece Yunanistan’ın Enonis hayali Akdeniz’in karanlık sularına gömülmüştür. Senelerdir Kıbrıs’ta her türlü zulme ve şiddete uğrayan Kıbrıs Türkü hiçbir zaman pes etmemiş 20 Temmuz’da Mehmetçikle kucaklaşana kadar Türklüğünü ve varlığını korumasını bilmiştir. Bugün Kıbrıs Türkünün esaretten kurtulduğu bir gündür ve Kıbrıs Türkü 44 yıldır özgür yaşamaktadır. Kıbrıs Harekatına katılan kahraman gaziler olarak sizler 1974’te Türk tarihine altın bir sayfa eklediniz. Kıbrıs’ta Türk’ün adını altın harflerle tarihe yazdıran gazilerimizle gurur duymaktayız. Savaş meydanlarında Türk Milletinin yenilmezliğini sizden önceki kahramanlar gibi ispat ettiniz. Yüce Meclis en büyük onurla gazilikle ödüllendirmiştir. Sizleri şükran ve saygıyla selamlıyorum. Kıbrıs harekatına 37 bin 567 askerin katıldığı 498 şehidin verildiğini 7 şedidimizinse Erzurumlu olması hasebiyle şehitlerimize Allah’tan rahmet diler Kahraman Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim” diye konuştu.