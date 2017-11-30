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30 Kasım 2017 10:50

Gebelik döneminde uykusuzluk problemine dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Gebelik döneminde uykusuzluk problemine dikkat

30 Kasım 2017 10:50

Dr. Evrim Aksoy, gebelik döneminde uykusuzluk problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu.


Dr. Evrim Aksoy, “Gebelikte vücutta birçok değişiklik olmaktadır. Bu değişikliklerden biri de anne adayının kendini daima yorgun ve uykusuz hissetmesi gerçeğidir. Gebelik sonrasında Yeni anneler çok fazla uyuyamayacak olsalar da gebelik sırasında kaliteli bir uyku için yapabilecekleri mevcuttur” dedi.


Uyumadan önce atıştırmayı bırakılmasının uykuya rahat geçiş yapacağını ifade eden Op.Dr. Aksoy, “Bebeğin acıktığını biliyoruz, ancak yatmadan en az iki saat önce akşam yemeğinde hafif bir yemek yemelisiniz. Aksi halde, baharatlı, asitli veya ağır yiyecek mide bulantısı olasılığını artırır. Bu da sizi rahatsız eder ve uyanık tutar. Bununla birlikte, mide bulantısı bir sorunsa, yatmadan önce karnınızı bastırabilmek için krakerler gibi yumuşak yiyecekleri tercih edebilirsiniz” diye konuştu.


Yatağın rahat olması ve yastık kullanılmasının da önemli olduğunu kaydeden Aksoy, “Omurganız normalden daha fazla baskı hissediyor, bu nedenle çeşitli büyüklükte yastıklar alıp sırt ağrısını hafifletecek şekilde ayarlayın. Kafanızı sağlam bir yastık üzerine uzatın ve midenizi desteklemek için stratejik olarak yastıkları yerleştirin. Yan dönerek uyuyun, Yan uyumak uterustaki baskıyı azaltır ve nefes almanıza yardımcı olur. Hamileliğin erken dönemlerinde bu pozisyona alışmak, karnınız büyüdüğünde daha iyi uyumanız konusunda size yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.


Op.Dr. Aksoy, “Işıkları kapatın, Vücudunuzun ısısı gebelik sırasında arttığı için normaldir, sürekli sıcak hissediyor olabilirsiniz. Termostatınızı genelde ayarladığınızdan birkaç derece daha düşük bir değere ayarlamayı deneyin. Yapay ışık, vücudunuzun doğal melatonin üretimini azaltarak uyku kalitenizi bozabilir. Bu nedenle, elektronik veya yanan bir alarm saati kullanıyorsanız, onları bir bezle örtün” şeklinde konuştu.




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