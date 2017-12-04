Dr. Evrim Aksoy, gebelikte erken belirtilere dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Evrim Aksoy, “Hamileliğin en erken bulguları çoğu kadın için değişebilir. İlk üç ayda gebelik belirtilerini fark etmeyen bazı kadınlar var, ancak bazıları adet gecikmesi yaşamadan hamile olduklarını anlıyorlar” dedi.

Dr. Aksoy erken belirtilerin bazılarını şöyle sıraladı:

“Göğüsler; Göğüslerinizin hamile kaldıktan iki hafta sonra hassas olduğunu fark edebilirsiniz. Hamileliğin ilk evrelerinde, vücudunuz östrojen ve progesteron üretimlerini arttırır ve göğüs bezleriniz büyümeye başlar, böylece onları daha ağır olurlar veya daha fazla ağrırlar.

Yorgunluk: Hamilesin ve vücudun hamileliği desteklemek için fazla çalışıyor ve bu da yorgunluğun artmasına katkıda bulunuyor olabilir. Ekstra progesteron, vücut sıcaklığınızın yükselmesine ve enerji eksikliğinize katkıda bulunmasına neden olabilir. Ek olarak kalp artık daha hızlı atmaya başlayacak, çünkü rahim için oksijen tedarik ediyor.

İmplantasyon Kanaması: Gebe kaldıktan sonra, döllenmiş yumurta kendiliğinden implante ederek rahim ağzına iter ve vajinal kanama veya lekelenmeye neden olabilir. Çoğu durumda, bu bir endişe değildir.

Mide Bulantısı ve İştah Değişikliği: Gebelikten kısa bir süre sonra bulantı veya iştah değişikliği olabilir. Biraz hazımsızlık veya kabızlık yaşayabilirsiniz.

Kramplar ve Şişkinlik: Çoğu zaman başka durumlarla karıştırılan bu erken belirtileri anlamak ve çözümlemek zor olabilir. Uterusun büyümesi ve hormonal değişiklikler kramplara, şişkinliklere ve hatta bel ağrısına neden olabilir.

Baş Dönmesi ve Bayılma: Progesteron baş dönmesine neden olabilir ve kan basıncınızı düşürebilir. Kanın beynin rahmına geri dönmesi de daha uzun sürer. Baş dönmesi hissediyorsanız yavaşça ayağa kalkın.”