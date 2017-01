Geleceğin Kayakçıları Kış Spor Okulları’nda yetişecek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Kış Spor Okulları’nın 2016-2017 yıllarını kapsayan üçüncü dönemi düzenlenen sade törenle açıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen açılışa katılarak, Kış Spor Okulları’na katılan kayakçılarla yakından ilgilendi. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Kış Spor Okulları’nda 2016-2017 eğitim öğretim sezonunda toplam 6 bin öğrenciye temel kayak eğitimi verilecek. Kış Spor Okulları’nda her hafta 4 farklı ilk ve ortaokuldan Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi’ne gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanan ulaşım imkânından yararlanarak kayak merkezine ulaştırılıyor. Kayak sporunu öğrenmek için Kış Spor Okulları’na katılan çocukların ulaşım, kayak malzemesi, yemek ve diğer hizmetlerden ücretsiz olarak faydalandığını ifade eden yetkililer, “Temel kayak eğitim kampına katılan her bir çocuk kayak hocaları eşliğinde yirmi saatte kayak sporunu öğreniyor. Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi’nde başlayan Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları, 15 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek. 3 yılda 15 bin çocuğa kayak öğreten Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Sekmen’in ‘Kayak yapmayı bilmeyen çocuk kalmayacak’ talimatı gereği il genelinde kayak ve buz sporlarını daha yaygın hale getirecek” dedi.