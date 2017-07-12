Gelecek için yeni umut meyvecilik

İl Müdürlüğü tarafından meyveciliğin yaygın olmadığı ilçeler de ilk defa oluşturulan meyve bahçelerinin tesis edilmesindeki amaç; İlimizde hayvancılık ve tarla ziraatının yanında, meyvecilik faaliyetlerini de geliştirmek, bitki desenini çeşitlendirmek suretiyle çiftçi ailelerinin yaşam standartlarını yükseltmektir.

Söz konusu proje kapsamında; üreticilerimize fidan, gübre, çevre ihata malzemeleri, damla sulama sistemi kurulumu ve teknik destek sağlanarak üç üreticimizle; 10’ar dekardan, toplam 30 da, meyve bahçesi kuruldu. Projenin uygulama aşamasında ise; üreticilerin ve bahçe kurulacak arazilerin tespiti, çiftçi eğitim seminerleri, teknik personel eğitimi, bahçe ihatalarının yapılması, fidan dikimi ve damla sulama sistemlerinin kurulum çalışmaları planlanan programlar dahilinde tamamlandı.

Proje süresince tesis edilen meyve bahçelerinin gelişim seyri; İl, İlçe Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının uzman teknik elemanları eşliğinde takip edilerek projenin sürdürülebilirliliği değerlendirilecektir.

İl Müdürlüğü tarafından 2017 tarımsal üretim yılı içinde başlatılan profesyonel meyve bahçesi oluşturma çalışmaları sonraki yıllarda özellikle meyveciliğin yoğun yapıldığı ilçelerde de uygulanması planlanmaktadır.