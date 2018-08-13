Geleneksel Türk Oyunları Erzurum’dan yükseldi

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gambiya Spor Bakanı Hadrammeh Sidebeh, Sri Lanka Spor Bakanı Faiszer Mustapha, Kırgızistan Spor Bakanı Kanat Amankulov, Fildişi Sahili Spor Bakanı Paulin Danho, Sırbistan Spor Bakanı Vanja Udovicic ve Nijer Spor Bakanı Mamane Moctar Kassaum’un katıldığı Erzurum Türk Oyunları’na 39 ülkeden özel temsilci de iştirak etti. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, İbrahim Aydemir ve Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile seçkin davetli topluluğunun katıldığı festivalde Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, festivaldeki tüm geleneksel oyunları izledi, otağları tek tek ziyaret etti. Kapanış töreninde konuşma yapan Erdoğan, “Son yıllarda yaşadığımız birçok taarruzlar, saldırılarla, müttefik bildiklerimizden klasik rakiplerimize varıncaya kadar ülkemizin bağımsız olmasının kendi kararlarını vermesinin önünde set kurdular adeta Türkiye birçok oyunları bozdu. Ne zaman ki ’Dünya beşten büyüktür’ demeye başladık, Türkiye’nin aleyhine çalışmalar da başladı. Davos’taki ’One minute’ hadisesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gün bugündür Türkiye’nin karşısında, Türkiye’yi zayıflatmak için taarruza geçtiler. Mücadele üstüne mücadeleyi de Allah’ın izniyle milletçe kazandık” dedi.

“Bu Aziz millet asla kimseye diz çökmez”

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “15 Temmuz’u da kazandık. Ama işte o 15 Temmuz’un arkasındakiler, bu ülkede bir darbeyi hayata geçirerek insanları katletme pahasına, tankların paletleri arasında insanları ezme pahasına, helikopterlerle vatandaşlarımıza ateş açma pahasına bu ülkede bir darbeyi planlayan alçak düşmanlarımız, şimdi işte başka taarruzlarla, ekonomik olarak, döviz kuru ve spekülasyonlar üzerinden bu millete diz çöktürebileceklerini sanıyorlar. Asla diz çöktüremezler" diye konuştu. Konuşmasında Aziziye Tabyası’na vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “O tabyaları inşa edenler, evlerinden buldukları baltayı, orağı, çatalı neyi varsa onları toplayıp oraya gidenler, düşmana karşı orada set kuranlar ve Erzurum’u teslim etmeyenler yüreklerini, canlarını ortaya koydu. Allah aşkına bu millete kim diz çöktürebilir? Biz Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak da diyoruz ki, dünyada adaletsiz, dengesiz bir düzen kurulmuş. Kendi hegemonyasını isteyen, istemeyen herkese dayatmaya çalışan bir düzen. Haklının değil, güçlünün haklı olduğu, güçlünün hukukunu herkese dayattığı bir düzen. Bu düzenin değişmesi için dünyanın bütün renklerine, kültürlerine herkesin saygı duyması hayat hakkı tanıması lazım. Moralimizi diri tutmak zorundayız ve bize karşı ölüm kalım mücadelesi verircesine savaş açanları iyi görmek zorundayız. Allah’ın izniyle bu millet Çanakkale’de pes etmedi, 15 Temmuz’da pes etmedi, hiçbir zaman da pes etmeyecek.”

“Festivalle adeta Osmanlı ruhunu yeniden yaşadık”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, festivalle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yiğitlik, mertlik ve kahramanlıklarıyla aziz vatanımızın zirve şehri Dadaşlar diyarında gerçekleştirilen Erzurum Türk Oyunları ile Mete Han’ın, Oğuz Kağan’ın, Selahaddin Eyyubi’nin, Sultan Alparslan’ın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın, Sultan Abdülhamid Han’ın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün necip milletimizle yoğrulmuş kahramanlıklarını ve o destansı hikâyelerini sazla, sözle, gelenek, adet, örf ve geleneksel sporlarımızla adeta yeniden yaşadık” dedi. “İki Cihanın Serveri Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed’in methiyelerine mazhar olan Cihan Padişahı Sultan Mehmet’in ve kahraman ecdadımızın o yiğit Osmanlı ruhunu Erzurum Türk Oyunları ile adeta iliklerimizde hissettik” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüksek vatan şuurunu bize yeniden yaşatan Liderimiz, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Dünya Etnospor Kültür Festivali ile unutulmuş geleneksel sporlarımızı yeniden canlandıran Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’a şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Türk dünyası için önemli bir organizasyon olan Erzurum Türk Oyunları’nda üç gün boyunca geleneksel Türk sporlarımızı, kültür ve ananeleri ihtiva eden geleneklerimizi, dilden dile bugünlere kadar gelebilmiş destanlarımızı, unutulmaya yüz tutmuş lakin Etnospor ile birlikte yeniden canlanan ata mirasımızı dolu dolu yaşadık. Nesilden nesile, sözle, nefesle, sazla, türküyle aktarılmış kültürel kodlarımızı diri tutmak ve bize şanlı ecdadımızı anlatan tarihi birikimleri yarınlarımıza aktarmak hepimizin ortak vazifesidir.”

“Kültürel değerlerimizi çocuklarımıza yeniden anlattık”

Başkan Mehmet Sekmen, “Erzurum’da 3 gün boyunca geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız aracılığı ile kültürel değerlerimiz yaşatıldı, yaygınlaştırıldı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aktarıldı. Böyle bir organizasyona vesile olduğumuz için çok gururluyuz” şeklinde konuştu. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “120 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen Erzurum Türk Oyunları’na, 110’u atlı olmak üzere 210 sporcu katıldı.

El sanatları ustaları, zanaatkârlar, musiki icracılarımız, âşıklarımız ve birçok kültür insanı festivalimize adeta renk kattı. Türk Oyunları’na iştirak eden tüm katılımcılara “Ellerinize, gönüllerinize sağlık!” diyorum. Türk dünyamızın çeşitli ülkelerinden gelip bizlere güzel anlar yaşatan soydaşlarımıza tekrar “Hoş geldiniz, ayaklarına sağlık!” diyorum. Erzurum Türk Oyunları Festivali’ni gerçekleştirme noktasında bize destek veren, büyük katkı sunan Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan’a huzurlarınızda bir kez daha hassaten teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte bizi yalnız bırakmayıp maddi ve manevi desteklerini sunan Dünya Etnospor Konfederasyonu’na, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’na, Okçuluk Vakfı’na ve MNG Holding’e teşekkür ediyorum.” Konuşmaların ardından festivalde dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.