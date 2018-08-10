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10 Ağustos 2018 09:20

Geleneksel Türk Oyunları’nın kalbi Erzurum’da atacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin işbirliğinde gerçekleşecek olan Erzurum Türk Oyunları Festivali’nin basın lansmanı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in düzenlediği toplantıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel Türk Oyunları’nın kalbi Erzurum’da atacak

10 Ağustos 2018 09:20


Türk otağında geleneksel Türk kıyafetlerini giyerek açıklamalarda bulunan Başkan Sekmen, geleneksel Türk oyunlarının önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, “10, 11 ve 12 Ağustos’ta Anadolu’nun zirve şehri ilimizde gerçekleştirilecek olan Erzurum Türk Oyunları’nda atlı cirit, atlı okçuluk, gökbörü, karakucak güreşleri, aba güreşi, âşık, mangala ve çocuk oyunlarıyla binicilikten oluşan birçok geleneksel oyunları icra edeceğiz” dedi. Festivalde okçuluk ve binicilik eğitimlerinin de verileceği ifade eden Sekmen, “Düğün çadırı ve obalarda Erzurum kültürü ve adetlerini canlandırarak nesilden nesile bugünlere gelen geleneğimizi yeniden yaşatacağız” diye konuştu. Başkan Sekmen, Erzurum Türk Oyunları’nda ata sporu güreşinde yer aldığını hatırlattı.


“Türk kültürü dünya tarihi’nin gerçek kaynağıdır”


Başkan Sekmen, konuşmasında Türk Kültürü ve Türk Oyunları’na vurgu yaptı. Sekmen, şunları kaydetti: “Türk kültürü, Dünya Tarihi’nin gerçek kaynağıdır. Geleneksel Türk oyunları tarih boyunca unutulmamış, medeniyetine ve kimliğine bağlı milletimizce günümüze kadar ulaştırılmıştır. Geleneksel Türk Oyunları’na yapılan yatırımların öz medeniyetimize ve benliğimize yapılan bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Geleneksel sporlar ve oyunların tarihin eski ve tozlu sayfalarında kalmadığı, asırlar boyunca icra edilmesi ile bizim içimizden söküp atamayacağımız kültürel kodlarımız haline geldiği inancından hareketle Geleneksel sporları kültürel bir miras olarak görmekte ve bu sporlar ve oyunlar aracılığıyla medeniyet değerlerimizin korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.” Başkan Sekmen, konuşmasında tüm dünyada geleneksel sporların ve oyunların gelişimine büyük katkılar sunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’a teşekkür etti.




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