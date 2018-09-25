Gelin kayınvalide çatışmasına dikkat

Geleneksel aile yapısına sahip bireylerde en çok rastlanan sorunlardan bir tanesi gelin kayınvalide arasındaki sorunlardır. Aslında bütün gelin kayınvalide sorunlarının özüne baktığımda önyargı görüyorum. Kayınvalide : ’’Ben dokuz ay oğlumu karnımda taşıdım gözümün bebeği gibi baktım’’ , Gelin: ’’Artık o evlendi onun kalbinde ben varım’’ gibi düşüncelerle çok karşılaşıyorum. Aslında insanın fıtratı gereği böyle duygu ve düşüncelerin olması normaldir. Fakat bu düşünceler zaman içinde davranışa dönüştüğünde işler karışıyor” dedi.

Taraflardan birisinin iyi niyetle yaklaşması gerektiğini ifade eden Psikolog Toprak, “Düşünceleriniz neyse beden dilinizde öyledir. Çünkü biz insanların davranışlarını bilinçli beyin değil bilinçaltımız yönetir. Taraflardan birisi iyi niyetle yaklaşırsa zamanla karşı taraf da bunu görecektir ve daha pozitif yaklaşacaktır. Tabii ki bu süreç kolay değildir. Temelinde önyargı yattığı için insanın önyargılarından biranda kurtulması beklenemez, bu ancak zamanla olur. Kayınvalidesini sevmeyen bir gelin şöyle düşünmeli: ’’Benim eşimin annesi onu doğurmuş büyütmüş emek vermiş bu yüzden saygı duymalıyım.’’ aynı şekilde kayınvalide içinde geçerlidir.’’ Oğlum bu kişiyi eş diye seçmiş ona değer vermiş bu yüzden saygı duymalıyım.’’ düşüncesi olmalıdır. Kayınvalideler oğullarının mutlu olmalarını istiyorlarsa ilk önce gelinlerini mutlu etmeliler. Gelin kayınvalide sorunlarında genelde olanlar erkeğe olur, erkeğin burada objektif davranabilmesi çok önemlidir. Gelen danışanlarım da gördüğüm en büyük sorunlardan bir tanesi erkek karısının haklı olduğunu bildiği halde bile bile annesini savunuyor. Halbuki erkek objektif olup eşine: ’’Bak annem belli bir yaşa gelmiş onun huyunu değiştiremeyiz, onun haksız senin haklı olduğunu görüyorum, ben kendisiyle incitmeden konuşacağım.’’ düşüncesi olmalıdır. Aynı şekil yaklaşım tam tersi olduğunda da yani kayınvalidenin haklı olduğu durumlarda geçerlidir. Burada erkelerde büyük rol düşüyor eğer mutlu olmak istiyorsa objektif olup dengede tutmalıdır. Oğlumun huzuru kaçmasın , aman ağzımızın tadı kaçmasın diye gelininin her yaptığını alttan alan kayınvalideler var. Aynı şekilde alttan alan gelinlerde var tabi unutmayın” diye konuştu.

Geleneksel ailede yetişen kız çocuklarının ‘idareci ol kızım, o senin eşindir sen alttan al’ bu zihniyetle yetiştiklerinde evlendikleri zaman ezildiklerini kaydeden Toprak, “Çocuklarınızı yetiştirirken kızım - oğlum saygısızlık yapma ama kendini de ezdirme tarzında eğitim verilmeli. Hoşuna gitmeyen bir olayı veya durumu kayınvalidesine rahatça saygısızlık yapmadan söyleyebilmelidir. Tabii ses tonu , jest ve mimikler çok önemli ! “ Ben size hayır ben böyle düşünmüyorum “ cümlesini çok farklı şekillerde söyleyebilirim ( kızgın , öfkeli , inciterek , incitmeyerek ) Kişiler birlerini incitmeden çizgilerini koyabilirlerse birbirlerini çok daha rahat tanırlar. Aksi halde ezilen taraf duygularını bastırarak depresyona girer. Genelde bizim toplumumuzda daha sık görülen gelin ve kayınvalidenin aynı evde oturması bu tarz yaşamlar aile bağlarını güçlendirileceği düşünülse de aile bağlarını zayıflatır. Doğru olan yaşam fiziksel olarak ayrı ama duygusal olarak bağlı bir yaşam seçilmeli” açıklamalarında bulundu.