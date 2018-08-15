Gelişim Senaryoları Erzurum Çalıştayı yapıldı

Çalıştaya Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, kurum ve kuruluşların yöneticileri, STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen programın açılış konuşmasında; “Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin potansiyellerini harekete geçirmek için profesyonel ve işinin ehli bir ekip ile bölge illerinin her birinde detaylı saha çalışmalarına dayanan, yenilikçi fikirler ve marka projeler içeren Senaryo Bazlı İl Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı hazırladıklarını ve bu çalışmanın Erzurum’un gelişimine yönelik bir yol haritası olacağına inandığını belirtti.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise yaptığı konuşmada; Erzurum’un kalkınması için ilgili aktörleri bir araya getiren ve onları bu konuda fikir üretmeye teşvik eden bu çalışmayı önemsediğini ve çalıştay sonunda elde edilen fikirlerin uygulamaya yönelik etkili sonuçlar oluşturacağını dile getirdi.

Erzurum için hazırlanan 6 farklı gelişim senaryosunun çalışmayı yürüten ekip koordinatörü Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Toy tarafından katılımcılara sunulmasının ardından senaryolar katılımcılar tarafından sosyo-ekonomik katkı ve uygulanabilirlik açısından internet üzerinden oylanarak değerlendirildi.

Program, her bir senaryonun masa rehberleri eşliğinde senaryoların detaylandırılması ve uygulama faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan grup çalışmasının ardından sona erdi.