Genç Başkandan gençlere tarihi fırsat

Avrupa Komisyonu koordinasyonunda 2014-2020 yıllarında yürütülen Erasmus+ Programı’na Gönüllü Kuruluşları alanında akredite olan Aziziye Belediyesi çok yakında gençlerin uluslararası etkinlikler aracılığıyla yurt dışına gidip sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım sağlaması için projeler üretecek. Projeler üretmenin yanı sıra ise çeşitli amaçlarla yurt dışına gitmek isteyen gençlerimize rehberlik de edecek.

GENÇLERE DEV HİZMET

Koordinatör ve gönderici kurum olarak akredite olan Aziziye Belediyesi, Avrupa’ya gitmek isteyen gençlere bilgi ve rehberlik hizmeti de sunuyor. Türkiye’de ki gençler için yürütülen pek çok programdan birisi olan Erasmus+ Programı ile gençler diledikleri Avrupa ülkesinde kar amacı gütmeyen kurumlarda bir yıla kadar gönüllü çalışabiliyor. Bu alanda başvuru yaparken gönderici kurum olarak akredite olmuş bir kurum ile bağlantı halinde olmaları gerektiği öğrenildi. Aziziye Belediyesinin sahip olduğu akreditasyon ile gençler hem başvurularında rehberlik edecek hem de gönderici kurum ihtiyaçlarını karşılayacak.

BAŞKAN ORHAN; AKREDİTASYON SÜRECİ YAKLAŞIK BİR YIL SÜRDÜ

Türkiye’nin en genç belediye başkanı olarak gençlerin her zaman yanında olduğunu belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Gençlerimizin uluslararası faaliyetlere katılımını desteklemek amacıyla başlattığımız bu akreditasyon süreci geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştır. Yaklaşık bir yıl süren bu süreçte, akreditasyon başvurusundan denetimlere kadar her noktayı başarıyla atlattık. Artık gençlerimiz belediyemiz aracılığıyla uluslararası fırsatlara daha yakın.” şeklinde konuştu.

Süreci akreditasyon eğitimi ile tamamladıklarını belirten Başkan Orhan, “Akreditasyon belgemizi aldık. Bu alanda gençlerimize rehberlik edecek bir uzman görevlendirdik. Sadece Erzurum’da değil Doğu Anadolu Bölgesinde akredite kurum ihtiyacını gördük. Aziziye ve Erzurum için özverili çalışmalarımız sayesinde belgemizi aldık.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ORHAN: GENÇLERİMİZ AVRUPA’DA GÖNÜLLERİ FETHEDECEK

Sosyal belediyecilik anlayışı ile göreve ilk geldiği günden beri çalıştıklarını anlatan Başkan Orhan sözlerine şu şekilde devam etti: “Program kapsamında gençlerimizin; ulaşım, temel gıda ihtiyaçları, sigorta, konaklama vb. giderleri karşılanmaktadır. Bizler belediye olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Erasmus+ Programı ile gençlerimizin Avrupa’yı fethetmeleri için zemin oluşturduk. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, dil öğrenmeleri, farklı kültürlerle tanışmaları ve yeni sistemleri yerinde görmeleri için mükemmel bir program olan Erasmus+ ile artık belediyemiz Avrupa’ya açıldı. Hayırlı uğurlu olsun.”

SIRADA KOORDİNATÖR OLARAK PROJELER YÜRÜTMEK VAR

Koordinatör ve gönderici kurum olarak akredite olan Aziziye Belediyesi, koordinatör olarak başvurusunu 26 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdiği projelerin sonuçlarını bekliyor. Başvurulan projeler kapsamında gençleri birer aylığına Portekiz’e gönderecek olan belediyemiz başvurularının olumlu sonuçlanması halinde toplamda 60 gencimiz için yurtdışı fırsatı sağlamış olacağı kaydedildi. Projenin Ekim ayı içerisinde başlayacağı öğrenildi.

BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Gençler, gönüllülük faaliyetlerine başvurularında Aziziye Belediyesi’ni gönderici kurum olarak kullanabilirler. Bunun için tek yapılması gereken Aziziye Belediyesi’ne özgeçmiş ile başvurularak gönderici kurum talebinde bulunması.

Gençler, aziziyeproje@aziziye.bel.tr adresine özgeçmiş dosyalarını göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler. Evrakların incelenmesinin ardından yetkililer başvuru süreciyle ilgili bilgi verecekler.

Ziyaretçiler, Avrupa Gençlik Portalı’ndaki Aziziye Belediyesi profiline https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/919587355_en linkinden ulaşabilecekler.