Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan oldu.

Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan’ı makamında konuk eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, başarısından dolayı genç bilim insanını tebrik etti.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’ne layık görülen Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan’ı kutlayan Rektör Çomaklı: “Bilimin en başta gelen amacı insan yaşamını kolaylaştırmak, dünyayı insanca yaşanabilir duruma getirmektir. Yapılan çalışmaların özünde bu vardır. Bizler de bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz.”

Atatürk Üniversitesinin hayata geçirdiği projeler ve yapmış olduğu çalışmalarıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda adından söz ettirdiğini dile getiren Çomaklı: “Bu başarıların en somut örneğini Genç Bilim İnsanı ödülünü alarak bizleri gururlandıran Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan’da görüyoruz. Bu ödül ile birlikte öğrencilerimize de rol model olan Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bilimsel çalışmaların insanlık için oldukça önemli olduğuna değinen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan: “Bu ve benzeri ödüller, bilim insanlarının motivasyonlarını arttırarak yeni ve başarılı adımlara vesile olmaktadır. Bugün de bizleri misafir eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, başarısından dolayı Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan’a başarı belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.