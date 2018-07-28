Genç iletişimcilerin ödül gecesi

İnternet Yayıncılığı, Sesli Görüntülü Habercilik ve Radyo Programcılığı dalında başarılı bulunan öğrenciler törenle ödüllerini aldı.

İletişim Fakültesi öğrencileri ‘Meslek Rotası’ isimli ‘İnternet Yayıncılığı’ kategorisinde 40 üniversite öğrencisi arasından ikinci olmayı başardı. Okuldan mezun olan başarılı iletişimciler ödüllerini jüri üyesi Uras Benlioğlu’ndan aldı.

İletişim Fakültesi öğrencileri Yelda Yılmaz ile Oğuzhan Bozkurt’un hazırladığı ‘Oltu Taşı Maden Ocağı İşçileri’ konulu haber ise ‘Sesli-Görüntülü Habercilik Kategorisi’nde ödüle layık bulundu. Yılmaz ve Bozkurt’un ödüllerini AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu verdi.

Yarışmaya Radyo Yayıncılığı Drama Programı dalında ‘Savaşın Çocukları’ isimli programla katılan Ayşegül İldeniz, finale kaldı. Piri Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, İldeniz’in programının yarışmanın üçüncüsü olduğunu belirterek ödülünü verdi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri TRT’nin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüle layık bulundu. İnternet Yayıncılığı ile Sesli Görüntü Habercilik ve Radyo Yayıncılığı kategorilerinde başarılı bulunan genç iletişimciler, ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

TRT’nin bu yıl 4’üncüsünü organize ettiği ‘Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 40 üniversiteden 750 öğrencinin 560 eserle katıldığı yarışma, ‘Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı, Sesli-Görüntülü Habercilik, İnternet Yayıncılığı’ kategorilerinde düzenlendi. Birbirinden uzman isimlerin jüri üyeliğini yaptığı yarışma sonunda Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik ile radyo, televizyon sinema bölümü öğrencileri ödüle layık görüldü.

İlk ödül görüntülü haberde

İletişim fakültesine ilk ödül görüntülü haber dalında verildi. Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Zinderen’in rehberlik ettiği gazetecilik bölümü öğrencileri Yelda Yılmaz ve Oğuzhan Bozkurt’un hazırladığı ‘Oltu Taşı Maden Ocağı İşçileri’ konulu haber ile Nazlı Çelik, Mete Çubukçu, Metin Mutanoğlu, Orhan Coşkun, Ersin Düzen ve Mehmet Yeşilkaya’dan oluşan jüri tarafından ödüle layık bulundu.

İkinci ödül internet yayıncılığında

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Zinderen ile Araştırma Görevlisi Aslıhan Zinderen’in rehberlik ettiği gazetecilik bölümü öğrencileri, Alper Çolak, Yağmur Yıldırım, Cemal Turan Kaya, Nilsu Lokumcu, Elif Şahin’in Meslek Rotası Programı, Ömer Karaca, Uras Benlioğlu, Ali Rıza Babaoğlan, Murat Akgüç, Ahmet Yeşiltepe ve Cüneyt Polat gibi usta isimler değerlendirdi. Jüri üyeleri Meslek Rotası Programını yarışmanın ikincisi olarak ilan etti.

Savaşın çocukları ödül aldı

İletişim fakültesine üçüncü ödül radyo televizyon sinema bölümü öğrencisi Ayşegül İldeniz kazandırdı. Radyo Yayıncılığı Drama Programı kategorisinde Doç. Dr. Adem Yılmaz’ın rehberlik ettiği Ayşegül İldeniz’in ‘Savaşın Çocukları’ isimli programı rakiplerini geride bırakarak üçüncü oldu.

Üç eser de beni etkiledi

TRT 4. Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni, TRT’nin Tepebaşı Stüdyosu’nda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcıları Metin Mutanoğlu, Mustafa Özkaya ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

‘Sesli Görüntülü Habercilik’ kategorisinde ilk üçü Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu açıkladı. Değerlendirmelerinin çok çetin olduğunu belirten Mutanoğlu, “Çünkü her bir haber bizim için kıymetliydi, hepsine tek tek puan verdik. Bu üç eser birbirinden güzel ve beni en çok etkileyen eserlerdi” dedi.

Mutanoğlu, kısa konuşmasının ardından yarışmanın üçüncüsü olan Yelda Yılmaz ile Oğuzhan Bozkurt’a ödüllerini verdi. Mutanoğlu, başarılı genç iletişimcileri tebrik etti.

Mezuniyete ödüllü kutlama

Törende internet yayıncılığı, sosyal medya kategorisinde Meslek Rotası Programı, jüri üyeleri tarafından ikinci olarak ilan edildi. Sahneye çağrılan Cemal Turan Kaya, Alper Çolak, Yağmur Yıldırım’a ödüllerini sosyal medya fenomeni ve jüri üyesi Uras Benlioğlu verdi. Benlioğlu, ödül töreni sonrası başarılı iletişimcilerle bir de selfie çekildi.

Hazırladıkları programla ödül alan Cemal Turan Kaya, Alper Çolak, Nilsu Lokumcu ve Elif Şahin, mezuniyet kutlaması da yaptı. Gazetecilik bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Okulumuzu böylesine önemli bir yarışmada ödül olarak tamamlamak bizleri ayrıca gururlandırdı” dediler.

İldeniz ödülünü Karaca’dan aldı

Gecede Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne üçüncü ödülü kazandıran RTS Bölümü Öğrencisi Ayşegül İldeniz oldu. Piri Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, İldeniz’in ‘Savaşın Çocukları’ programının drama dalında üçüncü olduğunu açıkladı. Karaca, İldeniz’in ödülünü vererek tebrik etti.

Öğrencilere para ödülü de verildi

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen yarışma, "Sesli-Görüntülü Habercilik, Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı ile İnternet Yayıncılığı" olmak üzere 4 ana dal ve 10 alt kategoriden oluştu. Yarışma için birincilik ödülleri 4 bin lira, ikincilik ödülleri 3 bin lira, üçüncülük ödülleri ise 2 bin lira olarak belirlendi.

TRT’nin, yarınları inşa edecek gençlerin nitelikli ve başarılı bir eğitim hayatı sürmelerine katkı sunmak için başlattığı, "Gençlere önem vermek geleceğe önem vermektir" ilkesiyle düzenlediği yarışma, her yıl daha kaliteli eserlerin üretilmesine öncülük etmeyi hedefliyor.