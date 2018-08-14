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14 Ağustos 2018 09:18

Genç USMED’den yaptırım çağrısı

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (Genç USMED) Genel Başkan Yardımcısı Dijital İletişim Uzmanı Emre Yazıcıoğlu, ABD Başkanı Trump Yönetiminin Türk halkına, yönetimine ve hukuk sistemine yaptığı saygısızlığın şiddetle karşısında olduklarını söyledi.

Genç USMED’den yaptırım çağrısı

14 Ağustos 2018 09:18


"Türkiye’nin siyasi ve ekonomik güvenliğine karşılık yapılan bu eylem Türk Milletine ve bağlı kurumlarına iyi niyet dışında yapılan bir baskı girişimidir" diyen Yazıcıoğlu, "17/25 Aralık ve 15 Temmuz ihanetlerinde ülkemiz karşısında yer alan, Gezi olaylarında dış güçler tarafından açık ara desteklenen medya kanalları ve bilhassa Sosyal Medya Platformları için bizlere düşen görev reklam bütçelerini askıya almaktır. Unutulmamalıdır ki bu platformlarda reklam vermeye devam etmek, onlara para kazandırmak ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaşta taraf olmaktır." ifadelerini kullandı. Yazıcıoğlu şunları söyledi:


"ABD’nin ülkemize uygulamaya kalkıştığı baskı kabul edilemez. Ülkemize ekonomik bir savaş açılmıştır. Dijital Dönüşüm çağında yaşadığımız aşikar bir gerçektir. Ekonomik savaş adını verdiğimiz bu zorlu süreçte görüldüğü üzere silahlar yerine teknolojiler konuşlandırılıyor. Bizler de bu ülkenin her bir vatandaşı olarak bu savaşta üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bizlere ilk düşen görev ABD ve bağlı şirketlerinin ekonomik ağını çökertmektir. Bunun ilk yolu da kullanmış olduğumuz sosyal medya platformlarındaki(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram vb.) reklam bütçelerimizi tamamen askıya almaktır. Kazandıkları milyonlarca dolar paranın vergisini bile ülkemize vermiyorken bizler bu zorlu süreçte reklam vermeye devam edersek Türkiye karşısında ABD tarafına geçmiş oluruz. Daha önce yerli yazılım konusunda defalarca girişimlerde bulunduk fakat bir sonuç alamadık. Ama biz kurum olarak vazgeçmeyeceğiz. Bu hususta biz taşın altına gövdemizi koymaya daima hazırız. Yeni hükümet sistemi kapsamında açılan Dijital Dönüşüm Ofisi yetkililerinden en büyük beklentimiz tam da budur."




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