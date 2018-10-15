Genç ve güzel ellere sahip olmak mümkün

Jale Şenyurt, genç ve güzel ellere sahip olmanın mümkün olduğunu söyledi.

Medikal Estetik Hekimi Jale Şenyurt, “Yaşı en çok belli eden yerlerden biri kuşkusuz eller. Geçen zamanla birlikte ellerde de yaşlanma belirtileri kendini göstermeye başlar. Ancak günümüzde genç, güzel ve sağlıklı ellere sahip olmak mümkün. Vücudumuzda yer çekiminden en çok etkilenen bölgeler ile yaşı en fazla ele veren bölgeler farklı olabiliyor. Ellerimizi her zaman saklama imkanımız olmadığından yaşlanmanın belirtileri en fazla ellerimizden izlenebilir. Eller, yüzümüze ya da vücudumuzun güneş görmeyen diğer bölgelerine göre daha hızlı yaşlanır. Yağ kaybedildikçe ellerdeki damarlar daha da belirginleşir, yaşla birlikte ortaya çıkar. Kolajen ve elastin kaybı güneşin verdiği hasarlarla birleşince, üzerine yaşlanma da eklenince cilt gevşer, belirgin olarak nemsizlik ve lekelenme problemleriyle karşı karşıya kalınır” dedi.

En çok kullanılan dolayısıyla en kötü şartlara maruz kalan ellerin cilt güzelliğinin, çoğu zaman görmezden gelindiğini ifade eden Şenyurt, “Ellerimizin cildi, en çok bakımı hak eden organımız olmasına rağmen hep ihmal edilir. Ellerimizin genç, sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamak, birkaç basit işlemle mümkün. İşte o işlemler; Hazır dolgu maddesi, Yağ kaybı yüzde olduğu gibi ellerin de kuru ve kemikli bir görünüme bürünmesine sebep olur. Kemikler aslında halâ aynı boyutlardadır ama onları saran tabaka azaldığı için büyümüş gibi görünür. El sırtındaki hacim kaybına bağlı olarak kırışıklıklar ve yaşlı bir görünüm ortaya çıkar. Uzun ömürlü dolgu maddeleri ile yapılan enjeksiyon, ellere kaybettiği dolgunluğu kazandırır ve sağlıklı bir hale getirilir. El yüzeyine anestezik bir krem sürüldükten sonra ince bir iğne ile uygulama gerçekleştirilir. Tedavinin hemen ardından enjekte edilen dolgu maddesicilt altında yayılmaya başlar ve yaklaşık bir hafta sonra istenen görünüm ortaya çıkar. Dolgu tedavilerini, yapılan maddenin türüne göre 6 - 12 ay arasında tekrarlamak gerekir.El gençleştirme yöntemlerinden biri olan mezoterapi tedavisinde 2 veya 4 mm'lik ince enjektörler yardımı ile cildin mezoderm tabakasına vitamin, antioksidan ve dolaşım güçlendirici etkisi olan madde verilmesidir” diye konuştu.

Ellere de peeling yapıldığını kaydeden Şenyurt, “Yüze uygulanabilen peeling, eller için de başarılı bir yöntem. El cildinin yenilenmesi için etkin bir anti-aging yöntemidir. Elin üst derisi için özel olarak formüle edilmiş peeling'ler kullanılarak yapılan işlem, cildin soyulması ile ince kırışıklık ve hafif koyu renklerde ve güneş/yaşlılık lekelerinde azalma sağlar. Derinin gençleştirilme ve yenilenmesi ile ölü derinin atılımı sağlanır. Peeling işlemi uygulanan bölgedeki cilt, daha genç, daha parlak ve daha elastik bir hale gelir” açıklamalarında bulundu.