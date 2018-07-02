Gençler burun estetiğini daha çok yaptırıyor

Dr. Bahadır Baykal, gençlerin burun estetiğini daha çok yaptırdığını söyledi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Dr. Bahadır Baykal, “Burun Estetiği için cerrah arayışına giren gençler henüz yeterli oranda olmasa da daha bilinçli hareket etmeye başladı. Kabul etmek gerekir ki bu işlem hala gençler arasında en yaygın işlemdir ve artmaya da devam etmektedir. Burun yüzün en önemli karakteristik yapısı dolayısıyla ameliyat sonrası doğal ve güzel bir burun için burun estetiğini yapacak doktorun eğitimi, tecrübesi ve sonuçlarını araştırmak işi şansa bırakmamak için önemli. Burun estetiği sandığınızdan daha komplike ve zorluğu olan bir ameliyattır” dedi.

Ülke de sadece burun cerrahisi ile ilgilenen ve burun estetiği konusunda üst düzey işler yapan hekimlerin olduğunu ifade eden Dr. Baykal, “Bu ameliyat ülkemizde daha uygun fiyata yaptırılabiliyor. Karşılaştırmak gerekirse İngiltere’de burun estetiği fiyatları 3 bin ve 7 bin pound arasında değişirken ülkemizde rakamlar daha uygun. Ama burada bir nokta önemli, özellikle çok ucuza bu işi mal edeyim derken başarısızlıkla karşılaşmamaya da dikkat edilmeli, yoksa ardı ardına düzeltme ameliyatlarına maruz kalınabilir. Her zaman belirttiğim bir şey var ki; rinoplasti de amaç mükemmel buruna kavuşmak olmamalıdır, çünkü güzellik herkese göre faklıdır. Bence doğal olan güzeldir. Estetik sonrası çok fazla oyuk, küçültülmüş artistik burunlar belki bir dönem tercih ediliyordu ama artık makbul değil. İnsanlar ameliyat olduğunuzu anlıyorsa sorun var demektir. Tatilden mi döndün? dinlenmiş görünüyorsun? saçlarını mı kestirdin? gibi sorulara muhatap kalıyorsanız ya da "sende bir güzellik var" tarzından yorumlar alıyorsanız merak etmeyin ameliyatınız tam isabet olmuştur. Bir başka insana benzemek için ameliyat olmayın, unutmayın ki; herkesin cilt, kıkırdak ve kemik yapısı hatta yüz yapısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle amacınız size özgü, doğal ve güzel karakteristik bir burun olmalıdır. Ameliyat öncesinde beklentilerinizi ve hayallerinizi doktorunuzla tam olarak paylaşın ve ne kadar değişiklik olabileceğini öğrenin, burun estetiğinin sınırları olan bir cerrahi prosedür olduğu gerçeğini ise sakın ola aklınızdan çıkarmayın. New York Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada beyaz kadınlarda burun ve yüz arasındaki 106 derecelik açının daha feminen ve estetik görünüm açısından ideal olduğu iddia edildi. Bir nevi güzelliği yeniden tarif ediyorlar ama buna katılmıyorum çünkü burnu doğal ve güzel gösteren başka unsurlar da var. Alın, yanaklar, dudaklar ve çenenin yapısı en az açılar kadar önem taşır. Bunları değerlendirmeye almadan salt açılarla güzel burnu tanımlamak yetersizdir” diye konuştu.

Burun estetiği olmak isteyenlerin sayısının dünyada her sene giderek arttığını kaydeden Dr. Baykal, “Mesela İngiltere’de geçen yıla göre ameliyat olanların sayısında resmi istatistiklere göre %19 artış var. Bende ülkemiz için benzer şeyleri gözlemlemekle birlikte ortalama yaşın giderek düştüğünü fark ediyorum. Gençler lisedeyken ameliyat olmak istiyorlar ki; burun tıkanıklığı sorunu yoksa böyle bir karar vermek için en azından yirmili yaşların başını beklemelerini daha sağlıklı buluyorum. Hayatlarının dönüm noktalarında bu ameliyatı yaptırmak isteyenlerin sayısı da artıyor, örneğin düğün öncesi, üniversiteyi bitirince, yeni bir işe başlamadan önce... Tabi burun tıkanıklığı ile estetiği aynı anda yaptırmak isteyenleri ayrı değerlendirmek gerekiyor ki, onlar her zaman ameliyat olabiliyorlar. Birşeyi kabul etmek gerekir ki digital çağ daha genç ve güzel görünmek isteyen insanların sayısını arttırdı. Takipçileriyle sosyal medya ve instagram aracılığıyla fotoğraflarını videolarını paylaşan kişiler,daha genç ve güzel görünmek arzusuyla burun estetiği olmak isteyebiliyor, aynen tv starları, modeller gibi. Aslına bakarsanız artık herkes kendi çapında bir isme sahip. Bu durum özellikle ABD ve Avrupa’da daha yaygın ancak son zamanlarda özellikle selfie paniği yaşayarak gelen gençlerde de artış gözlemliyorum. Selfie çekerken o güne kadar farkına varmadıkları ya da önemsemedikleri burunlarındaki sorunları düzelttirmek istiyorlar. Bazen instagram selfie’si iki boyutlu olduğu için olmayan bir şeyi de var gibi gösterebiliyor ve kişi de kaygı yaratabiliyor. Tabi burada sorun olanla olmayanı ayırmak bizim işimiz” açıklamalarında bulundu.