Gençlerin kısır gecesi korkusu

Damat ve sağdıçlar yapılan oyunlarda kemerle dayak yiyorlar.

Doğu Anadolu’nun örf ve adetlerinden olan düğün öncesi yapılan kısır gecesi eğlencelerinde uygulanan şakalar ve ortaoyunları evlenecek gençler, kısır gecelerinden korkar hale geldi.

Oltu’da Recep Demir’in düğünü öncesi yaptığı kısır gecesinde önce yemekler yenildi ardından halaylar çekildi. Sağdıç Emrah Ayaz ile damat Recep Demir’le birlikte damadın yakın arkadaşlarına çeşitli ortaoyunları oynatılarak şakalar yapıldı.

Metal parayı dudaklarla birbirine vermeye çalışan gençler hayli zorlanırken, düşürenler ise kemerle dayak yedi. Ardından damat ve sağdıçlar arkalarına iple bağladıkları patateslerle önlerinde duran patatesleri on metre kadar taşıdı. Daha sonra su dolu kovanın içerisinde bulunan soğanı ağızlarıyla almaya çalışan gençler, komik görüntüler oluşturdu.

Daha sonra ıslak bezlerle ‘tavukları kim çaldı’ oyunu izleyenleri kahkahalara boğdu.

Gece sonunda halaylar çeken gençler, ertesi gün düğünde buluşmak üzere sözleştiler.