Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 16:41

Gençlerin Tercihi Üç Hilal

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili adayı Şimşek Akpınar iftar sonrası MHP Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Gez Mahallesi ve Çaykara Caddesi’nde bulunan çay ocakları, pastaneler ve esnafı ziyaret etti.

Gençlerin Tercihi Üç Hilal

08 Haziran 2018 16:41



Girdiği her mekânda sevgi gösteriyle karşılaşan Akpınar, her yaştan seçmenle kucaklaşarak dua ve destek isteğini yineledi. Vatanlardan gelen resim çekilme isteklerini geri çevirmeyen MHP Adayı Akpınar, seçmenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Vatandaşlar ile sohbet ederek gündeme dair konularda fikir alışverişinde bulunan Akpınar, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hiçbir zaman devletimizin aleyhinde olacak bir oluşuma destek vermedik, yanında olmadık. Ülkücü camia bundan sonrada bu doğrultuda hareket edecektir. Şu an ülkemiz içte ve dışta terör unsurları ile kıyasıya bir mücadele içinde. Ordumuz hamdolsun Kandil’in kapılarına dayandı. Akıtılan kanları hesabının terör elebaşlarından sorulma vakti geldi. Güvenlik kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.


Vatandaşların bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi’ne teveccühünün arttığını ifade eden Akpınar, “ Buna seçim gezilerimiz esnasında bizzat şahit oluyoruz. Vatan olmaz ise, bayrak olmaz ise ekonomi gelişmiş, refah artmış bunlar insana değer katmaz. Değer katacak olan hür, bağımsız ve kendi kararlarını kendi verip uygulayan bir ülkedir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç