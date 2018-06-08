Gençlerin Tercihi Üç Hilal

Girdiği her mekânda sevgi gösteriyle karşılaşan Akpınar, her yaştan seçmenle kucaklaşarak dua ve destek isteğini yineledi. Vatanlardan gelen resim çekilme isteklerini geri çevirmeyen MHP Adayı Akpınar, seçmenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlar ile sohbet ederek gündeme dair konularda fikir alışverişinde bulunan Akpınar, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hiçbir zaman devletimizin aleyhinde olacak bir oluşuma destek vermedik, yanında olmadık. Ülkücü camia bundan sonrada bu doğrultuda hareket edecektir. Şu an ülkemiz içte ve dışta terör unsurları ile kıyasıya bir mücadele içinde. Ordumuz hamdolsun Kandil’in kapılarına dayandı. Akıtılan kanları hesabının terör elebaşlarından sorulma vakti geldi. Güvenlik kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Vatandaşların bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi’ne teveccühünün arttığını ifade eden Akpınar, “ Buna seçim gezilerimiz esnasında bizzat şahit oluyoruz. Vatan olmaz ise, bayrak olmaz ise ekonomi gelişmiş, refah artmış bunlar insana değer katmaz. Değer katacak olan hür, bağımsız ve kendi kararlarını kendi verip uygulayan bir ülkedir” diye konuştu.