Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Törende konuşan GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, Filistin’de katliam yapan İsrail’i kınadı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları Havuz Başı’nda Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasıyla ilgili bir konuşma yaptı.

Taşkesenligil, Yarınlarımızın Mimarı olan gençlerin, Atası’nın izinden azim ve kararlılıkla yürüdüğü müddetçe, bu milletinin geleceğinin emin ellerde olduğunu ifade etti.

Bu ülkede gençliğin büyük değer kazandığının altını çizen Taşkesenligil, Gençlik Haftasını en güzel şekilde değerlendireceklerini belirtti.

OLİMPİYATA ADAY KENT

Erzurum’un 35 bine yakın gençlik merkezi üyesi, 50 bini aşkın lisanslı sporcu sayısı ile Türkiye’nin önde gelen spor kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Taşkesenligil, 30’u aşkın spor branşında faaliyetlerini sürdüren bir il oldukları söyledi.

2011 UNIVERSIADE ve 2017 EYOF’a ev sahipliği yapan kent olarak 2026’da aday bir şehir olduklarını belirten Taşkesenligil, bunun için gece gündüz çalıştıklarını açıkladı.

19 MAYIS TÜRK MİLLETİNİN UYANIŞ RUHUDUR

Taşkesenligil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“19 Mayıs Milli Mücadelenin başlangıç tarihidir, Atatürk kurtuluş mücadelesinde gençlerin çok önemli bir rolü olduğu için Atatürk 19 Mayıs’ı Türk gençliğinin bayramı olarak ilan etmiştir. Son yıllarda 15-19 Mayıs tarihleri Gençlik Haftası ve Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları şeklinde yapılmaktır. Atatürk’un Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığı 19 Mayıs, Türk Milleti’nin uyanış ruhudur ” dedi.

‘KOŞABİLİYORKEN KOŞ’UN

Çelenk sunumunda gençlere ve yetişkinlere seslenen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün başlattığı ‘Koşabiliyorken Koş’ Projesinin Erzurum’da çığ gibi büyüdüğünün altını çizerek, herkesi bu proje kapsamında spor yapmaya davet etti.

FİLİSTİN’DE KATLİAM YAPAN İSRAİL’İ KINADI

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, günlendir Filistin halkına orantısız güç kullanan ve Müslümanları katleden İsrail ve onun hamisi olan Amerika Birleşik Devletlerini nefret ve şiddetle kınadı.

Taşkesenligil, “Bu coğrafyada dökülen her kan bizim kanımız, giden her can bizim canımızdır” dedi.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları çelenk sunumuna GHSİM Şube Müdürleri Bülent Tilkidöğen, Yaşar Elen, Letif Arslan, Memet Gözütok, ilçe müdürleri Suat Yılmaz, Köksal Kaçmaz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Sunuculuğunu İkram Sönmez’in yaptığı törende sporcular ve antrenörlerde hazır bulundu.