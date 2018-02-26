Gençlik Korosu büyüledi

TRT THM Ses Sanatçısı Şef Yıldız Demirkol Savaş yönetiminde yeteneklerini sergileyen koro, seslendirdiği eserlerle konser salonunu dolduran izleyicilerden tam not aldı. Konserde yurdun dört bir yanından seçilen eserler izleyenler tarafından sık sık alkışlandı. Özellikle şehit, kahramanlık ve vatan temasını işleyen türküler yaşattığı duygu seliyle gözyaşları içinde dinlendi.

Konserin açış konuşmasını yapan Radyodan Sorumlu Müdür Yardımcısı Prodüktör, şair ve yazar İsmail Bingöl; Erzurum’un halk kültürüne hizmet eden çok önemli sanatçılar yetiştirdiğini, TRT Radyo Müdürlüğünün de yeni değerleri ortaya çıkararak kültürümüze hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

TRT Erzurum Müdürü Ayça Alemdar ise yaptığı konuşmada; TRT’nin kamu yayıncılığı yanında kültürel faaliyetlere ve bu kapsamda koro çalışmalarına son derece önem verdiğini, bu korolar sayesinde kültürümüzü gelecek nesillere taşımakta kararlı olduklarına vurgu yaparak başta koro şefi Yıldız Demirkol Savaş olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konserin Konuk Sanatçısı genç yetenek Kadir Güç performansıyla ayakta alkışlanırken Ömer Ergedik sunumuyla konsere renk kattı.

Konser salonunu tamamen dolduran halkın bir kısmının konseri ayakta izlediği de dikkatlerden kaçmadı.

Konser, plaket sunumu ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.