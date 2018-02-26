Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 09:53

Gençlik Korosu büyüledi

TRT Erzurum Müdürlüğü THM Gençlik Korosu İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezinde verdiği konserle izleyicileri adeta büyüledi.

Gençlik Korosu büyüledi

26 Şubat 2018 09:53


TRT THM Ses Sanatçısı Şef Yıldız Demirkol Savaş yönetiminde yeteneklerini sergileyen koro, seslendirdiği eserlerle konser salonunu dolduran izleyicilerden tam not aldı. Konserde yurdun dört bir yanından seçilen eserler izleyenler tarafından sık sık alkışlandı. Özellikle şehit, kahramanlık ve vatan temasını işleyen türküler yaşattığı duygu seliyle gözyaşları içinde dinlendi.


Konserin açış konuşmasını yapan Radyodan Sorumlu Müdür Yardımcısı Prodüktör, şair ve yazar İsmail Bingöl; Erzurum’un halk kültürüne hizmet eden çok önemli sanatçılar yetiştirdiğini, TRT Radyo Müdürlüğünün de yeni değerleri ortaya çıkararak kültürümüze hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.


TRT Erzurum Müdürü Ayça Alemdar ise yaptığı konuşmada; TRT’nin kamu yayıncılığı yanında kültürel faaliyetlere ve bu kapsamda koro çalışmalarına son derece önem verdiğini, bu korolar sayesinde kültürümüzü gelecek nesillere taşımakta kararlı olduklarına vurgu yaparak başta koro şefi Yıldız Demirkol Savaş olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.


Konserin Konuk Sanatçısı genç yetenek Kadir Güç performansıyla ayakta alkışlanırken Ömer Ergedik sunumuyla konsere renk kattı.


Konser salonunu tamamen dolduran halkın bir kısmının konseri ayakta izlediği de dikkatlerden kaçmadı.


Konser, plaket sunumu ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Salı
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç