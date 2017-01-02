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02 Ocak 2017 14:39

Gençlik liderlerinden Güzelova Köyüne çıkarma

Gençlik liderlerinden Güzelova Köyüne çıkarma

02 Ocak 2017 14:39

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi Köy okulları ziyaretini bu defa Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu ile yaptı.
Güzelova köyü ilkokulunu ziyaret eden gençlik liderleri çocuklarla değerler eğitimini aktif öğrenme metodu ile doğruluk ve dürüstlük oyunları oynatarak geri dönüşüm projesi kapsamında ÖSYM sınavları sonrasında toplanan kırtasiye malzemeleri dağıttılar. Minik yüreklerle aynı sıralarda oturarak kaynaşan Gençlik liderleri çocuklarla hasbihal etme imkanı buldular.
Çocuklara göz taraması
Gençlik Liderleri Emine Er ve Yaser Taşkesenlioğlu’nun öncülüğünde Erzurum Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu ile paydaş olarak yapılan projede genç doktor adayları çocuklara göz taramasının yanı sıra, ağız ve diş sağlığı ile ilgili eğitsel ve görsel bilgilendirme yaparak diş macunu ve diş fırçası hediye ettiler.
Sağlıklı beslenme ile ilgili de eğitim veren Genç Yeryüzü Doktorları topluluğu üyeleri çocuklara hazır yiyeceklerin zararlarından bahsedip bol meyve tüketmenin önemini vurgulayarak elma dağıtımı yaptılar.
Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz Genç Yeryüzü Doktorları Erzurum üyeleriyle yıl boyunca çeşitli etkinlikler yaptıklarını vurgulayarak böylesine duyarlı gençleri gençlik merkezinde görmekten mutluluk duyduğunu insan odaklı yapılan çalışmaların hasılatını toplum olarak toplayacaklarını sözlerine ekledi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de Yakutiye Gençlik Merkezinin yapmış olduğu bu çalışmanın nitelikli ve ziyaretle sınırlı kalmadığını belirterek emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.



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