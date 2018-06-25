Gençlikspor’a anlamlı ödül

Erzurum Gençlik Spor Kulübü’ne Spor Platformundan anlamlı ödül geldi.

Başkent Ankara’da Tzop Otelde düzenlenen törende Türk Sporuna, sporcu yetiştiren ve katkı sunan beş spor kulübüne ödül verilirken, o ödüllerden biri de Erzurum Gençlik Spor Kulübü’nün oldu.

Gençlik Spor Kulübü Başkanı Güngör Şenses, plaketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın elinden aldı. Şenses, Erzurum ve Türk Sporu adına aldığı ödülle büyük gurur yaşadı.

Şenses, Erzurum Gençlik Spor Kulübü olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra daha da fazla sporcu yetiştirmek ve Türk Sporuna katkı sunmak için çalışacaklarını ifade etti.

Şenses, “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz Fuat Taşkekesenligil’in destekleri ile kurumün bünyesinde spora hizmet veren bir kulübüz, amacımızın Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda kürsüye çıkacak sporcular yetiştirmek, bunun için çalışıyoruz” dedi.