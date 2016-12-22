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22 Aralık 2016 12:48

Genel Sekreter Demirdöğen basın mensuplarıyla buluştu

Genel Sekreter Demirdöğen basın mensuplarıyla buluştu

22 Aralık 2016 12:48

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum’da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın-medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Basın mensupları ile tanışma ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunma amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen, birlikte hareket, istişare, ihtiyaçları karşılayacak projeler ve programlarla bölgedeki kalkınma hedeflerini anlattı.
Ajansın potansiyelini bölgenin kalkınması için kullanacaklarını ifade eden Demirdöğen; kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışıp kaliteli projeleri destekleyerek titizlikle çalışacaklarını ifade etti.
Ajans birim başkanlarının da yer aldığı toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Demirdöğen, Ajans faaliyetlerinin yönlendirilmesinde, daha etkin ve verimli çalışmaların ortaya konulabilmesinde basının çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Basın temsilcilerinin bölgenin kalkınması ve gelişmesine yönelik önerilerinin paylaşıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.



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