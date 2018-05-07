Genel Sekreter Göktaş’tan Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Dr. Haldun Göktaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Genel Sekreteri Prof. Dr. Haldun Göktaş ile yapılan çalışmalar ve üretilen projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin başlattığı “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi”nin kısa zamanda gösterdiği etkilerden bahsetti. Atatürk Üniversitesini toplum odaklı, etkili bir üniversite olarak tasarlamak, öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmak, eğitim ve araştırma yöntemleriyle toplumsal etki sağlayarak deneyim kazanmalarına yol açmayı hedeflediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrenci odaklı bir üniversite olmayı istediklerini, bu kapsamda öğrencilerin düşüncelerini ve önerilerini önemsediğini belirtti. Yeni YÖK’ün Türk Yükseköğretiminde kalite çıtasının yükseltilmesi yönündeki çabalarına kayıtsız kalmadıklarını dile getiren Rektör Çomaklı: “Ülkemizin gündemine kazandırdığımız "Yeni Nesil Üniversite" projesi bütün çalışmalarımızın hedefi. Bu hedefe ulaşmak için sürekli yenilik peşindeyiz. Yeni YÖK’ün açmış olduğu bu yoldan yürüyerek her alanda ihtisaslaşmış bir üniversite olmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yakın zamanda Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da övgüyle bahsettiği bu gelişmelerin hem şehre hem de bölgesine önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Çomaklı, ziyaretlerinden dolayı Dr. Haldun Göktaş’a teşekkür etti.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) ve Proje Ofisini ziyaret eden Prof. Dr. Haldun Göktaş, Atatürk Üniversitesinin çağa ayak uyduran bir üniversite konumuna geldiğini belirtti. Bu çalışma alanlarından yüksek performans elde edilmesi gerektiğine vurgu yapan Göktaş, yapılan bu atılım sayesinde kısa zamanda başarının geleceğine inandığını ifade etti.

Karşılıklı fikir alış verişinde bulunulan ziyaret, iyi niyet temennileri ile son buldu.