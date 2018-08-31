Genetik faktörler saçları döküyor

Saç dökülmesinin son dönemde en sık görülen sorunlardan birisi olduğunu ifade eden Tezel, “Erkek ve kadınlarda görülen saç dökülmeleri rahatsız edici bir konu halini almıştır. Saç dökülmesinin neden olduğunu anlamaya çalıştığımızda tek bir sebebe bağlı bir durum olmadığı görülüyor. Saç dökülmesinin pek çok nedenleri bulunuyor. Günde 100 adet saç dökmesi uzamanlar tarafından normal bir durum olarak karşılanıyor. Fakat adet sayısı daha fazla artarsa ciddi tehlikeleri de beraberinde ortaya çıkartabilir. Saç dökülmeleri erkek ve kadınlarda farklı nedenlerle ortaya çıkan bir durum olabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde saç dökülmeleri çok sık rastlanan bir durum olmayı başarıyor. Genetik faktörlerde dökülmenin daha sıklaşmasını sağlayan bir takım etkenler arasında denilebilir. Böyle bir durumda uzman doktorlar tarafından alacağınız başarılı tedavi yöntemleri sonucunda dökülmelerin daha aza inmesini sağlamanız da mümkün olacak.” dedi.

Genetik faktörlere bağlı saç dökülmesi hakkında bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, şöyle konuştu:

“Saç dökülmesi genetik faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Kimi zaman tomak tomak diyebileceğimiz saç dökülmeleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Her ne kadar saç bakımları dökülmeleri engellemek adına yapılsa da çoğu zaman engel olunamıyor. Genetik kaynaklı bir problem olsa bile saç mezoterapisi uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu yöntem her yaş grubuna ait kişilere sorunsuz şekilde uygulanabiliyor. Küçük yaştaki kişilere de ihtiyacı olursa uygulanabilir. Fakat saç mezoterapisi yapılmadan önce ilk olarak saç yapısı incelenip araştırma altına alınmaktadır. Saçın vitamin gereksinimine bağlı olarak hafta da bir yahut iki defa olmak kaydıyla uygulanabiliyor. Eğer aşırı derece de bir vitamin eksikliği söz konusu ise o zaman seansta bir iyileştirme durumu söz konusu olabiliyor.

Kadınlarda olduğu gibi bu işlem erkekte de rahatlıkla uygulamaya konuluyor. Böylelikle erkeklerde çok sık rastlanan kellik durumu tamamen ortadan kalkmış oluyor. İstediğiniz gür ve hacimli saçlara anında sahip olmaya başlıyorsunuz. Saç mezoterapisinin saçınızın yapısına zararı yoktur. Bu yüzden gönül rahatlığı ile bu işlemden yararlanma şansına sahip olmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede hayalini kurmuş olduğunuz saçlara kavuşabilirsiniz. Çünkü saçınızın vitamin kaybını tamamlayarak uzun ve gür saçlara yeniden kavuşmanızı sağlıyor.”