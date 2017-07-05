’Kar şehri, bar şehri, olimpiyat şehrine hoş geldiniz’ diyen Şenses, son yıllarda yaz futbol kamplarına ev sahipliği yapan Erzurum’a futbolun teknik adamlarının da katkısının büyük olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) UEFA Güncelleme Kurslarının yanı sıra Pro Kurslarını Erzurum’da düzenlemesinin gurur vesilesi olduğunun altını çizen Şenses, “Erzurum’un Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olması için tüm futbol adamlarına görev düşmektedir” dedi.

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TFF tarafından Erzurum’da başlatılan Pro Kursları Sway Otel ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Futbol Sahaları’nda gerçekleştiriliyor.

Pro Kursu’nu ziyaret eden GHSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, kurs eğitimcilerine ve kursiyerlere kadayıf dolması ikram etti.

Kurs Eğitimcileri Yücel Uyar, Atilla Yüce, Ömer Kaner ve Osman Özgen, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, kendilerini onurlandırmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Sway Otel Genel Müdürü Altuğ Kargı, otel müdürü Ömer Akça, TFF Bölge Antrenörü Kemal Coşkun ile BB Erzurumspor Alt Yapı Antrenörü Alpaslan Topçu da Pro Antrenör Kursu’na katılan teknik direktörlere ve eski futbol yıldızlarına yakın bir ilgi gösterdi.

"Daha çok takım bekliyoruz"

Erzurum’daki Pro Kursu’na katılan teknik adamların geçmişte olduğu gibi yine kamp için takımlarını Erzurum’a getirdiklerinin altını çizen GHSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, "Başta bu kursları ilimizde düzenleyen TFF’ye, TFF Bölge Müdürlüğü’müze ve Bölge Antrenörü Kemal Coşkun’a teşekkür ediyoruz. Teknik adamlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan böyle ilimize yaz futbol kampları için daha çok takım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Pro Kursu eğitimcilerinden Yücel Uyar da, gördükleri ilgiden dolayı kursları Erzurum’a vermekte en küçük tereddüt etmediklerini belirterek, Erzurum halkına teşekkür etti.

Kursa, eski futbol yıldızları Hasan Şaş, Yusuf Şimşek, Mustafa Özer, Alpay Özalan, Ferruh Özgün ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Erol gibi eski bir çok futbol yıldızı katılıyor.