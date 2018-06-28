Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan’la birlikte ETSO’ya gelen Okumuş, Meclis Başkanı Saim Özakalın’la görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özakalın, Gelir İdaresi (GİB) Başkanı Adnan Ertürk’ün önceki gün kalp krizi sonucu vefat etmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirerek, Okumuş’a taziye dileklerini iletti. Ertürk’ün vefatının bütün Maliye camiasını derinden üzdüğünün kaydeden Gelir İdaresi (GİB) Başkan Vekili Semi Okumuş ise, “Adnan Bey, vatanını, milletini çok seven, bunun için mesai gözetmeksizin gece-gündüz çalışan, çok değerli bir insandı Allah rahmet eylesin, ailesinin, sevenler ve camiamızın başı sağ olsun” dedi.

“Modern tarım ve hayvancılık vurgusu”

GİB Başkan Vekili Okumuş görüşmede, Erzurum’un ekonomisiyle ilgili de Saim Özakalın’dan bilgi aldı. Erzurum’un en önemli geçim kaynaklarından birisinin tarım ve hayvancılık olduğunu anlatan Özakalın, özellikle hayvancılık konusunda yapılması gereken önemli çalışmaların olduğunu söyledi.

Türkiye’nin mera varlığının yaklaşık yüzde 10’una sahip Erzurum’da pilot il olarak TOKİ marifetiyle modern hayvan barınma alanlarının kurulabileceğini belirten ETSO Meclis Başkanı Özakalın, “İçerisinde süt sağım ve toplama üniteleri ile soğuk zincir kullanımının çiftçilerin hizmetine sunulacağı modern tesislerin kurulumunun yaygınlaştırılarak sanayiye kazandırılması çok önemli. Ayrıca, hammadde akışının düzenlenmesi ve garanti altına alınması konusunda önemli bir unsur olan sözleşmeli besicilik modellerinin de yeterli ölçüde ve kuralına uygun biçimde uygulanması sektörün geleceği açısından hayati önem taşıyor. Biz bu anlamda sorumluluğumuzun gereği olarak her zaman şehrimizin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi hazırladığımız raporlarla ilgili kişi ve kuruluşlara iletiyoruz. ” diye konuştu.

“Teşvikler tek merkezli olmalı”

Konuşmasında, objektif kriterler göz önüne alınarak, bölgeye özel teşviklerin uygulanmasının ve bu teşviklerin tek merkezden olmasının önemine de değinen Özakalın, yatırımcının, girişimcinin kafa karışıklığını gidermek, isabetli sektörlerin teşvik edilmesini sağlamak ve teşviklerin ülkeye katma değer olarak dönmesi için bunun şart olduğunu vurguladı. 2. OSB’de yürütülen çalışmalar konusunda da GİB Başkan Vekili Semi Okumuş’a bilgi veren Özakalın, daha önce uygulanan bedelsiz arsa tahsislerin devam etmesinin önemine dikkati çekerek, yeni yapılan düzenlemede arsa tahsislerinde uygulanacak yüzde 60 devlet katkısının yetersiz kalacağını, bu sebeple arsanın bedelsiz olarak verilmesinin bölgenin cazibesini artırılması ciddi katkı sağlayacağını vurguladı. Özakalın, konuyla ilgili taleplerini gerekli yerlere ilettiklerini de vurguladı.

“Erzurumlu mükellef borcuna sadık”

Devletin, kamu alacaklarına yönelik zaman zaman yeniden yapılandırma imkanı tanıdığını ve bunun borçlu mükellefler için iyi bir fırsat olduğunun altını çizen Özakalın, Erzurum’daki mükelleflerin borcuna sadık olduğunu ve devletine borçlu kalmamak için büyük hassasiyet gösterdiğini belirterek, görevleri gereği zaman zaman esnafla, tüccarla iç içe olan maliye çalışanlarının da Erzurumlu mükelleflerin bu hassasiyetine pozitif yaklaşım sergilemelerinin, hoşgörü ve anlayışla yol göstermelerinin kendilerini her zaman mutlu edeceğini söyledi.

ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ziyaretin sonunda GİB Başkan Vekili Semi Okumuş’a gümüş işlemeli Oltutaşı bir tespih hediye ederek, “Başarılı bir bürokrat olan değerli hemşehrimizin layık görüldüğü her makamı hakkıyla temsil edeceğine inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

Özakalın’a teşekkür eden Okumuş da, “Bizler, ülkemiz ve milletimiz için bir şeyler yapmayı kendimize hedef edinmişiz. İnşallah ülkemize, insanımıza güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.