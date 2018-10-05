Girişimcilik kurslarında başarılı olan kursiyerlere belge verildi

Oltu TSO, İŞKUR İl Müdürlüğü ve ABİGEM işbirliği ile Nisan ve Eylül aylarında gerçekleştirilen girişimcilik eğitimi kurslarında başarılı olan 50 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Törene Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca ve Meclis Başkanı Baki Parlak katıldı. Törende Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca, belge almaya hak kazanan kursiyerlere hitaben yaptığı konuşmada, “Devletimizin sunmuş olduğu bu imkanlardan sizlerin de faydalanabilmesi için bu tür kursları odamız bünyesinde sürekli düzenliyoruz. Sizlerin de bu eğitime katılarak almış olduğunuz bu sertifikalardan maksimum düzeyde yararlanmanızı ve açacağınız işyerleri ile ilçemiz ve de ülke ekonomisine katkı sağlamanız en büyük dileğimdir. Hepinize teşekkür eder iş hayatınızda başarılar dilerim” dedi. Daha sonra törene katılan kursiyerlerin sertifikaları kendilerine teslim edildi.