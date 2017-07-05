Göbeğinizi büyütürken saçlarınızı kaybedebilirsiniz

Dr. İlhan Serdaroğlu, saç dökülmesi hakkında bilgi verdi.

Op.Dr. İlhan Serdaroğlu, “Erkeklerde en sık görülen genetik tipte saç dökülmelerinin, artmış kalp damar hastalığı riski ve metabolik sendromla alakalı olduğunu gösteren veriler son günlerde arttı. Metabolik sendrom denildiğinde, bir kişide kalp ve damar hastalığı riskini artıran, lipid yüksekliği, obezite, hipertansiyon ve anormal glukoz toleransı gibi risk faktörlerini içeren bir tablo karşımıza çıkıyor” dedi.

Obezitenin genetik saç dökülmesiyle tek başına ilgili olup olmadığının tam olarak bilinmediğini ifade eden Op.Dr. Serdaroğlu, “Bunu anlayabilmek için Taywan’da genetik saç dökülmesi problemi yaşayan 142 erkek arasında yapılan bir çalışmada, saçları dökülen erkelerin yüzde 40 kadarında vücut kitle indexi yüksek ve obezite sınırının üzerinde bulundu. Şiddetli saç dökülmesi yaşayan ve kelliği fazla olan erkeklerin, saç dökülmesi daha az olan diğer erkeklere göre daha şişman oldukları da istatistik bir veri olarak tespit edilmiş” diye konuştu.

Op.Dr. İlhan Serdaroğlu, “Sigara, hipertansiyon gibi diğer değişkenler düzenlendikten sonra, şişman ya da obez erkeklerde saç dökülme riskinin, normal kiloya sahip erkeklere oranla 3,5 kat daha fazla olduğu saptanmış. Şişmanlık ve obezite 30’lu yaşların altına görülmeye başladığında kellik 5 kat artabiliyor” açıklamalarında bulundu.