Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürü Garip Aşkale’ye veda etti

Uzun zamandan beri Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğünde başarıyla görev yapan ve daha sonra Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi 1 ve 2 Müdür vekilliğine atanarak başarılı çalışmalarına burada da devam eden Yaşar Garip’in Ankara’ya tayini çıktı.

2015 Mayıs ayından itibaren yaklaşık üç buçuk yıldır Erzurum Göç İdaresine bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 kurucu müdür vekili ve 2017 tarihinden itibaren de Geri Gönderme Merkezi-2 Müdür Vekili olarak görev yapan Yaşar Garip’in Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 yılı genel uygulaması ve kurumların kendi içinde yapılanma çalışması ile alakalı olarak Başkente tayini çıktı.

Başarılı çalışmaları yanı sıra Aşkale ilçe genelinde sevilen simalardan olan Garip yeni görevine gitmeden önce ilçe halkıyla vedalaştı.

Göç idaresi Erzurum İl Müdürü Haşim Özcan’ nın katılımıyla devir-teslim töreni düzenlenerek sonrasında Özcan tarafından Yaşar Garip’e başarıları ve özverisinden dolayı plaket taktim edildi.