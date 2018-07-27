Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 13:27

Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürü Garip Aşkale’ye veda etti

Aşkale Göç idaresi Geri Gönderme Merkezi 1 ve Geri Gönderme Merkezi 2 Müdürlüğü görevini sürdüren Yaşar Garip ilçeye veda ediyor.

Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürü Garip Aşkale’ye veda etti

27 Temmuz 2018 13:27


Uzun zamandan beri Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğünde başarıyla görev yapan ve daha sonra Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi 1 ve 2 Müdür vekilliğine atanarak başarılı çalışmalarına burada da devam eden Yaşar Garip’in Ankara’ya tayini çıktı.


2015 Mayıs ayından itibaren yaklaşık üç buçuk yıldır Erzurum Göç İdaresine bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 kurucu müdür vekili ve 2017 tarihinden itibaren de Geri Gönderme Merkezi-2 Müdür Vekili olarak görev yapan Yaşar Garip’in Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 yılı genel uygulaması ve kurumların kendi içinde yapılanma çalışması ile alakalı olarak Başkente tayini çıktı.


Başarılı çalışmaları yanı sıra Aşkale ilçe genelinde sevilen simalardan olan Garip yeni görevine gitmeden önce ilçe halkıyla vedalaştı.


Göç idaresi Erzurum İl Müdürü Haşim Özcan’ nın katılımıyla devir-teslim töreni düzenlenerek sonrasında Özcan tarafından Yaşar Garip’e başarıları ve özverisinden dolayı plaket taktim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç