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10 Ocak 2017 15:23

Göğebakan: “Basın demokrasinin temelidir”

Göğebakan: “Basın demokrasinin temelidir”

10 Ocak 2017 15:23

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, mesai kavramı gözetmeden toplumu bilgilendirme adına her zaman ve her alanda büyük bir özveriyle çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
İletişim dünyasının en güçlü organları arasında yer alan basının, halkın haber alma kaynağı, bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün en büyük güvencelerinden olduğunu kaydeden Baro Başkanı Talat Göğebakan şöyle dedi:
"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada, bir milletin ihtiyaç duyduğu düşünsel gıdayı vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan ortak doğrultuda yürümesinin sağlanmasında basın, başlı başına bir güç, bir okul, bir öncüdür’ sözü de basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır. Basın demokrasinin temelidir. Onurlu, gururlu ve bir o kadar da meşakatli bir görevi doğruluk ve dürüstlük ilkesinden ayrılmayarak yapmaya çalışan, basın meslek ilkeleri doğrultusunda tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla ve görev bilinciyle çalışmalarını devam ettiren gazeteci arkadaşlarımı canı gönülden kutluyor, görevlerinde başarıların devamını diliyorum. Ayrıca görevi başında yaşamını yitiren basın şehitlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum."



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