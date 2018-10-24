Göğebakan: “Erzurum Barosu, önemli bir değerini kaybetti”

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Ankara'da tedavi gören ve bu sabah karşı hayata veda eden Tuncer Aktaş'ın üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Göğebakan, "Baromuz önemli bir değerini kaybetmiştir" dedi.

Hukukçu kimliğinin yanı sıra uzun yıllar CHP Erzurum İl Başkanlığı yaparak siyasetin içerisinde yer alan 70 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Tuncer Aktaş, Ankara'da bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Solunum yetmezliği nedeniyle Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tuncer Aktaş bu sabah fenalaştı ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın bu ani ölümü memleketi Erzurum'da ve özellikle uzun yıllar görev yaptığı Baro ile CHP'de şok etkisi yaşattı.

Büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını söyleyen Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, "Tuncer ağabeyi baronun en deneyimli avukatlarından biriydi. Kişiliği, dürüstlüğü ve cana yakınlığı ile bilinirdi. Bizlere her zaman ağabeyilik yapmış ve kimsenin kalbini kırmamıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Tuncer Aktaş'ın cenazesinin, 25 Ekim Perşembe günü Narmanlı Camii'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacağı öğrenildi.