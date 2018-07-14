Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağını belirten Göğbekan, "Her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız" dedi.

Baro Başkanı Talat Göğebakan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un, ‘Kara gece’ olarak ülke tarihindeki yerini aldığını ve hafızalara kazındığının altını çizdi. Darbe girişimin başrol oyuncusu olan başta Fetullah Gülen olmak üzere FETÖ terör örgütünü lanetleyen Göğebakan, "Ülkemiz, içte ve dışta büyük sorunlar yaşamakta ve sıkıntılı günler geçirmekteyken, ülkemizi daha da büyük bir kargaşa ve sıkıntıya sokacak bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalınmıştır. Erzurum Barosu olarak; Atatürk ilke ve devrimlerine, demokrasiye, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlenen Anayasal sisteme, laik-demokratik Cumhuriyete sonuna kadar bağlı, her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız. Tüm sorunların çözümü, meşru zeminde siyasi mücadeleden ve demokrasiden geçmektedir. Demokratik sisteme karşı bu vahim girişimin; hukukun üstünlüğüne bağlılığın, kuvvetler ayrılığının, bağımsız yargıya olan ihtiyacın, tüm yetkilerin anayasaya bağlı olarak kullanılmasının, ifade özgürlüğü ve insan haklarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ummaktayız. 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı canını vererek şehit olan evlatlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz" diye konuştu.