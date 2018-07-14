Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 17:30

Göğebakan: "Her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız"

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, demokrasiye ve milli iradeye yönelik gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimini ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetleyip, darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andıklarını söyledi.

Göğebakan:

14 Temmuz 2018 17:30

Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağını belirten Göğbekan, "Her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız" dedi.


Baro Başkanı Talat Göğebakan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un, ‘Kara gece’ olarak ülke tarihindeki yerini aldığını ve hafızalara kazındığının altını çizdi. Darbe girişimin başrol oyuncusu olan başta Fetullah Gülen olmak üzere FETÖ terör örgütünü lanetleyen Göğebakan, "Ülkemiz, içte ve dışta büyük sorunlar yaşamakta ve sıkıntılı günler geçirmekteyken, ülkemizi daha da büyük bir kargaşa ve sıkıntıya sokacak bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalınmıştır. Erzurum Barosu olarak; Atatürk ilke ve devrimlerine, demokrasiye, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile belirlenen Anayasal sisteme, laik-demokratik Cumhuriyete sonuna kadar bağlı, her türlü darbe ve darbe girişiminin karşısındayız. Tüm sorunların çözümü, meşru zeminde siyasi mücadeleden ve demokrasiden geçmektedir. Demokratik sisteme karşı bu vahim girişimin; hukukun üstünlüğüne bağlılığın, kuvvetler ayrılığının, bağımsız yargıya olan ihtiyacın, tüm yetkilerin anayasaya bağlı olarak kullanılmasının, ifade özgürlüğü ve insan haklarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ummaktayız. 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı canını vererek şehit olan evlatlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç