Göğebakan yeniden aday

Baro Başkanı Talat Göğebakan'ın yeniden aday olacağı kongrede 5 başkan adayı yarışacak.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde 6 ve 7 Ekim olmak üzere 2 gün sürecek olan seçimlerde avukatlar Pazar günü saat 14.00'dan itibaren oy kullanacak. Belirlenen tarih de çoğunluk sağlanamaması halinde ise kongre 16 Ekim'e ertelenecek. Baro Başkanı Talat Göğebakan, avukatları sandık başına davet etti. 450'e yakın avukatın oy kullanacağını belirten Başkan Göğebakan, "2014 ve 2016 yıllarında bizlere verilen bu onurlu görevi tamamlıyoruz. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bize verilen bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmenin gururu içindeyiz. Geçen bu süre zarfında tarafsızlığımızı koruyarak meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Meslek onurumuza yakışan bir şekilde etkin, çalışkan, duyarlı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkelerine bağlı bir baro olmak için çabaladık. Meslektaşlarımızı her platformda başarı ile temsil ve hak ettikleri saygıyı görmeleri için çaba sarf ettik. Türkiye'nin en aktif barolarından biri olarak insan hakları, temel hak ve özgürlükler ve yargı bağımsızlığı konusunda kararlı duruşumuzdan taviz vermedik. Ülkemiz üzerinde oynanan karanlık oyunlar karşısında devletimizin birlik ve beraberliği yönünde tavır koyduk" diye konuştu

Başkanlığa aday olan 4 meslektaşına başarılar dileyen Göğebakan, "Cumartesi ve Pazar günü yapılacak seçimin ilk gününde genel kurul yapılacak. Genel kurulda mevcut yönetim faaliyet raporunu sunacak. Seçim ikinci gününde ise avukatlar sandık başına gidecek. Bu bir hizmet yarışıdır" dedi.