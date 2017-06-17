Gölgesi Bile Yeter

Mehmet Yavuz, evlatların, hayatlarında rol model olarak aldıkları ilk erkeğin baba olduğunu belirterek, “İster kız çocuğu ister erkek çocuğu olsun, gelişme çağlarında babalarını örnek alırlar. Babalar; kız çocukları için kahramandır, ilk aşktır, erkek çocuklar için ise rol modeldir” dedi.

“Bizim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, bütün ömrünü ailesine adayan adamlar; Babalarımız Baba, çınar ağacı gibidir. Meyve vermese bile gölgesi yeter“ diyen Dr. Yavuz, “Annemiz duygusallığımız babamız mantığımızdır. Özellikle kız çocukları için baba kelimesinde çok özel anlamlar saklıdır. Bir kızın sevdiği ilk adamdır ve bundan sonra tanıyacağı tüm erkekleri babalarının özellikleriyle karşılaştıracaktır. Sizin arkanızda bir dağ gibi duran, başınız sıkıştığında yardımınıza koşan, siz sevindiğinizde sizden daha fazla sevinen babalara, bu Babalar Günü’nde ona bu düşünceleri hissettirin” diye konuştu.

Babanıza hak ettiği değeri verin

“Babalar, insan olarak sizi hayata hazırlayan, topluma kazandıran, zorluklarla mücadele etmenizde sizin yanınızda en başta olanlardır” diyen Dr. Yavuz, “Kişi, ilk bilgi ve birikimi ailesinden alır. Ailede, anne - baba bir elmanın iki yarısı gibidir. Anneler duygusallığı, babalar ise kararlılığı, dik duruşu simgeler. Hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalarımız, evlatlarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti mutlulukla sarf etmektedirler. Babalar çocuklarının iyilik ve başarılarıyla daima gurur duyarlar. Dr. Mehmet Yavuz sözlerine şöyle devam ediyor; Babanın, aile sistemi içindeki yeri ve rolü son yıllarda büyük değişim göstermiştir. Bunun en büyük nedeni, günümüzde çalışan annelerin sayısının artmasıdır. Baba olmak geçmiş yıllarda çocuğunu uzaktan sevmek, aileyi geçindirmek, kuralları uygulayan otorite olmak anlamına gelirken şimdilerde doğumdan itibaren bebeğin bakımını paylaşan, çocuğu ile birebir zaman geçiren, arkadaşlık eden ebeveyn olmak anlamına gelmektedir. Bu babalar günü sizin miladınız olsun ve bu özel günden sonra babanıza olan sevginizi göstermekten kaçınmayın. Sevgi, babanızla olan iletişimin gelişmesinde anahtar kelimedir. Her ne kadar babanız size mesafeli davransa da, siz bu mesafeyi ona sevgiyle yaklaşarak yok edebilirsiniz” dedi.

Mehmet Yavuz, baba çocuk iletişimde dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı;

“Sağlıklı bir baba-çocuk ilişkisi için babanın çocuğu saygıyla dinlemesi, anlamaya çalışması ve onunla ilgilenmesi gerekir.

Çocuk, sorumluluklarını tek başına üstlenmemeli, babanın da desteklemesi gerekir.

Korkuya dayalı bir ilişki kurulmamalıdır. Aksi takdirde çocuk yalan söyleme davranışına daha çok sığınacaktır.

Babanın, çocuğuyla mümkün olduğunca nitelikli zaman geçirmesi gerekir.

Babalar, asla fiziksel ve duygusal şiddete başvurmamalılardır.

Alacağınız Hediyeyi Değil ‘’Onu’’ Düşünün

Baba kelimesi, öyle basit bir kelime değildir, altında bir çok anlam yatar. Bu babalar Günü’nde ona alacağınız ve onun sevebileceği bir hediye ile ona, ‘’baba’’ kelimesinin altında yatan değerleri hissettirebilirsiniz. Aldığınız hediyeyi verirken ‘’Boş ver çocuğum, paran cebinde kalsın’’ , ‘’Hatırladın ya o bana yeter’’ gibi tepkiler vererek, sevincini çok belli etmese de, kurduğu bu cümleler aslında sizi ne kadar düşündüğünün bir göstergesidir.

Seçeceğiniz hediyede maddiyatı ön planda tutmayın. Babanıza alacağınız, onun çok işine yarayacağı ve her kullanışında sizi hatırlayacağı bir hediye seçerek, aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsiniz.“