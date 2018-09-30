Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Görev başında kalp krizi geçirip Mareşal Fevzi Çakmak Devlet Hastanesine kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Ersametoğlu için Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü bahçe alanında tören düzenlendi. Törene şehit polis memuru Yusuf Ersamut'un eşi Yurdagül, kızı Selcan ve oğlu Mehmet Furkan Ersamut'un yanı sıra yakınları, protokol, meslektaşları ve askerler katıldı.

Törenin ardından Ersamut'un Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşları ve Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Karayolu ile Erzurum Havalimanına götürülen Ersamut'un cenazesi 1 Ekim Pazartesi günü ikindi vaktinde toprağa verilmek üzere ailesinin isteği üzerine uçakla Antalya'ya götürüldü.