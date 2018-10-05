Göz altı çukurları yaşlı gösteriyor

Jale Şenyurt, göz altı çukurlarının yaşlı gösterdiğini söyledi.

Jale Şenyurt, “Kişilerin yüz ifadesinin önemli bir kısmı göz çevresidir. Gözaltı çukurları ise kişinin yorgun, yaşlı ve enerjisiz görünmesine neden olur. Bu nedenle bu durum can sıkıcı bir hal alır. Göz altı bölgesindeki bütün kusurlar için genel olarak "göz altı torbası" adı kullanılır ancak bu doğru değildir. Genellikle koyu halkalarla birlikte ortaya çıkan çukurlaşma, göz altı bölgesinde yağ kaybı nedeniyle oluşur ve çökük bir görünüm meydana gelir. Torbalar, iç yapının zayıflamasına, derinin gevşemesine ve yağların yer değiştirmesine bağlı olarak gelişir. Göz altı torbalarında ayrıca ciltte sarkma ve şişlik görülür ancak çukurlaşmalarda girintili bir görünüm vardır” dedi.

Göz altı çukurlarının kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterdiğini ifade eden Şenyurt, “Gözler sönük ve yaşlı görünür. Göz altı çukurları, yağ (hacim) kaybından dolayı oluşur. Yağ kaybı ise genellikle yağların zaman içinde dağılarak aşağılara doğru yayılması nedeniyle ortaya çıkar. Göz altlarındaki gözyaşı yolu denilen bölgede oluşan çukurları ortadan kaldırmanın en iyi yollarından biri de dolgu maddeleridir. Göz altı bölgesine dolgunluk ekleyerek hacim geri kazandırılır. Göz altı ışık dolgusu, göz altına ve çevresine enjekte edilen bir dolgu maddesidir. Göz altı çökmesi ve göz altı çukurunun doldurulması göz çevresi cildinin gençleştirilmesi, yeniden yapılandırılması, şişlik, morluk, halkalar için özel üretilmiş dolgu ürününün içeriğinde, cildi yeniden yapılandırma kompleksi olan 8 farklı amino asit, 3 antioksidan, cildin yapı taşlarından hyalüronik asit, vitamin ve mineral bulundurarak diğer dolgu maddelerinden ayrılır. Göz altı ışık dolgusu için genelde tek seans yeterlidir. Hastaların pek azında bir ay sonrasında rötuş gerekebilir. Kalıcılık süresi ciltte 12-18 aydır ve bu süre bittiğinde tekrarlanırsa kalıcılık süresi uzar” diye konuştu.