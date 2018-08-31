Dr. Şeyda Atabay, göz altı ışık dolgusu ile ışıltılı bakışları yakalamanın mümkün olduğunu söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Aynı zamanda sağlığı yorgunluğu dinginliği gösteren gözlerimizin ve göz çevresinin sağlıklı görüntüsüdür. Bu sebeple göz altı çukurluk ve morluk rahatsızlığı olan kişiler genelde çevrelerinden gelen yorgun musun, hasta mısın, ilaç mı kullanıyorsun sorularında bıkmış ve tedaviyi ısrarla arayan hastalarımızdır. Göz çevresindeki problemi kapatabilmek için kapatıcı makyaj ürünleri kullanmaktan dolayı cilt yapısı genelde sağlıksızlaşmış, cilt incelmiş ve alttaki damar refleleri daha görünür olmuştur. Bu süreç her geçen gün daha da çıkmaza sürükleyen bir döngüdür. Kapatıcılar kullandıkça sorun daha da büyür, ve kişi daha sağlıksız ve rahatsız görünür” dedi.

Göz altı ışık dolgusu içeriğindeki yarı çapraz bağlı hyaluronik asitin, vitamin mineral aminoasitlerler sayesinde göz altı bölgesindeki çöküklük ve buna bağlı morluklarda uygulanan etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, “Göz çevresinin yoğun damar ve sinir ağı ile çevrili olması ve anatomik olarak özellikler içermesi nedeniyle, uygulamanın kanül ile yapılması önerilir. Uygulanan ürünün güvenilir olması ve uygulamanın kanül yapılması ve uygulamayı yapan hekimin deneyimli olması sonucunda bu uygulamanın yapılabileceği yaş sınırı kısıtlaması yoktur. Genel olarak büyüme ve gelişme hesaba alındığında 18 yaş sonrası uygulama daha doğrudur. Ancak bazen hastaya özel nedenler ile çok daha erken yaşlarda uygulama yapılabilinmektedir. Uygulamanın en etkili olduğu ve en güzel sonuçları aldığımız hasta yaş gurubu 20 li ve 30 lu yaşlardır. 40lı yaşlardaki hastalarımızda yine çok güzel sonuçlar almaktayız ancak daha güzel sonuçlar için ek başka tedavilere gereksinim duyabilmekteyiz. Uygulamanın kolaylıkla tekrarlanabilir olması, tekrarlanmadığında da hiç bir kötü sonuç yaratmaması biz doktorlar ve hastalarımız için gayet güvenli bir uygulama olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Göz altlarında çöküklük ve morluk şikayeti ile başvuran hastalarını öncelikle ayrıntılı olarak göz sağlığı açısından değerlendirildiğini kaydeden Dr. Atabay, “Hangi tedavini uygun olduğu belirlendikten sonra hastamıza yapılacak tedavi anlatılır ve tedaviye geçilir. Poliklinik şartlarında yapılabilen tedaviler olması açısından ve genelde hemen sonuç alınabilmesi açısından oldukça başarılı uygulamalardır. Hastalarımızın sorunlarının özelliğine göre göz altı ışık dolgusu tedavisi, mezoterapi, peeling uygulaması, prp tedavisi veya kök hücre tedavisi olarak bilinen trombosit tedavisi, iğnesiz dolgu işlemleri , serum uygulamaları, vitamin protein kompleksi gibi pek çok uygulama mevcuttur. Göz altı ışık dolgusu olarak bilinen uygulama cilt altı dokularımız ve kolojenimiz benzeri olan hyaluronik asit , vitamin, protein, aminoasit kombinasyonunun hacim oluşturmak ve tedavi etmek amacıyla gerekli bölgeye enjekte edilmesidir. Göz altı dokularının çok hassas olması nedeniyle işlemin yine aynı hassaslıkta yapılması gerekmektedir. Uygulama mutlaka kanül ile yapılmalıdır. Öğle arasında bile yapılabilen bir uygulama olup, hemen sonuç alınmaktadır” ifadelerini kullandı.