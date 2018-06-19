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19 Haziran 2018 10:28

Göz altında oluşan morluklara dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Göz altında oluşan morluklara dikkat

19 Haziran 2018 10:28

Dr. Şeyda Atabay, göz altı morluklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılar da bulundu.


Dr. Şeyda Atabay, “Göz altı morlukları kişiyi daha yaşlı, daha yorgun göstermesi açısından rahatsız eden ve biz göz doktorlarına sık başvurmalarına neden olan bir durumdur. Göz kapak hastalıkları ve göz çevresi kapak problemleri ile yoğun olarak ilgilenmemden dolayı göz altı morluk şikayeti ile başvuran hasta sayım oldukça fazla. Tüm bu nedenlerden dolayı bu konuda çalışmalar yapmaktayım” dedi.


Hastaların şikayetinin daha önce de bir miktar sorun olduğunu ve bu durumun yaşla birlikte arttığını ifade eden Dr. Atabay, “Buradaki sorun göz altı bölgesinde çöküklüğe bağlı ise göz altı dolgu tedavileri genelde yeterli olabilmektedir. Tek seansta uygulanabilen ve etkisi hemen gözlenebilen bu uygulama kanül ile yapıldığında göz çevresi dokularına hiçbir zarar vermemektedir. Son yıllarda sıkça uygulanan bu tedavi hastalarımız ve biz oküloplastik cerrahi ile ilgilenen göz doktorları için oldukça yüz güldürücü olmaktadır. Çünkü yüzümüzde önemli bir yer işgal eden göz çevresinde yaşanan sorunları göz sağlığını koruyarak tedavi edebilmek önemlidir. Çünkü bir göz doktoru olarak göz çevresine yapılacak bir tedaviyi 2 değil bazen 10 kere düşünmek zorunda kalmaktayız” diye konuştu.


Göz çevresi dolgu uygulamalarının gayet başarılı sonuçlar vermekte olduğunu kaydeden Dr. Atabay, “Tabi ki doğru ürünü ve doğru tekniği kullanarak.. Ancak bazı durumlarda çöküklük yanında cilt dokusunda pigmentasyon, ciltte incelme gibi ek problemler olabilmektedir Bu durumlar da göz altı dolgusu tek başına yeterli olmayıp ek tedaviler gerekmektedir. Mezoterapi, radyofrekans, gibi uygulamalar ve ek ilaç tedavileri bu durumda da bize yardımcı olmaktadır. Genelde genetik olan bu durumlarda da bir kaç seansta yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır” açıklamalarında bulundu.




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