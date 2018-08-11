Göz altında oluşan torbalara dikkat

Uykusuzluk, stres, yorgunluk, su kaybı, kolajen kaybı, genetik faktörler, yaşlanma etkileri, sigara ve alkol kullanımı, alerji ve beslenmeye bağlı ödemler göz altı torbalanmasına sebep olan faktörler arasında sayılabilir.” dedi.

Gözaltı torbası tedavisi sonrası 3-10 gün sürecek kişinin biyolojik yapısına göre değişen ödem ve giriş yerlerinde hafif morluk görülebileceğin idile getiren Medikal Estetik Hekimi Doktor Sevgi Ekiyor, “Sonuçlar 2-4 ay arasında oturacaktır her geçen gün gözaltının gerildiğine torbanın küçüldüğüne tanık olacaksınız. 3 hafta hamam sauna solaryum buharlı cilt bakımını yasaklıyoruz ve bol su içmenizi öneriyoruz” diye konuştu.

Göz altı torbalanmasının belirtilerini; Göz altlarında hafif şişlik, Sarkmış ya da gevşek cilt, Koyu renkte halkalar şeklinde sıralayan Medikal Estetik Hekimi Doktor Sevgi Ekiyor, göz altı torbalarının dereceleri konusunda şunları söyledi;

“Tip-1: Göz altlarında hafif derecede yağ birikimi görülebilir, belli-belirsizdir. Tip-2: Göz altlarında yarım halka görünümünde yağ birikimi görülebilir, fark edilebilir derecededir. Tip-3: Oldukça belirgin olan göz altı torbaları yarım halka şeklindedir. Gözlerin oldukça yorgun olduğu gözlenir.”

Medikal Estetik Hekimi Doktor Sevgi Ekiyor, ameliyatsız göz altı torbası tedavisi konusunda, “Mikro iğneler vasıtasıyla cildin derinliklerine kontrollü bir şekilde ısı ve radyofrekans uygulanmasına dayanan Agnes RF göz altı torbası tedavisi göz altında ki yağ hücrelerinin küçülmesini sağlar ve kolajen üretimini tetikler. Bu sayede cilt, gergin bir hal alır.

Agnes RF uygulamasında ağrı ya da acı hissetmezsiniz. Cilt üzerinde hafif bir ısı ve toplu iğne ucu batması kadar bir his duyulur.

Göz altı torbalarında iyileşme, tedaviden 1 - 2 ay sonra gözlemlenmeye başlar.

Etkileri 3 ila 5 yıl arasında sürmektedir. Sonrasında tedavi tekrarlanabilir” diye konuştu.