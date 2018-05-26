Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 10:29

Göz çevresi problemlerine dikkat

Dr.

Göz çevresi problemlerine dikkat

26 Mayıs 2018 10:29

Emrah Çinik, göz çevresi problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Emrah Çinik, “Göz çevresinde oluşan kırışıklık, sarkma gibi yaşlılık belirtilerinin toparlanmasında ve göz altı torbalarının alınmasında estetik ve plastik cerrahi operasyonları başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak, günümüzde lazer ve radyo frekans sistemleri kullanımıyla farklı tedavileri cerrahi kesi olmaksızın gerçekleştirebilme imkanı sağlayan medikal estetik yöntemleri gitgide daha çok tercih edilir hale gelmektedir. Göz çevresinde ve göz kapağında oluşan kırışıklıklar ve sarkmalar, göz altı bölgesinde oluşan torbalanmalar ve morluklar, göz altında veya üst kısmında oluşan ter bezi kistleri (siringoma) ve yağ bezeleri göz çevresinde yaygın şekilde görülen belirgin problemler olarak ön plana çıkmaktadır” dedi.


Birçok kişi açısından cerrahi operasyonların ve ameliyat süreçleri genel anestezi gerektirmesi ve operasyon sonrasında belirli bir süre sosyal hayattan uzaklaşmaya sebep olan bir toparlanma sürecine yol açması gibi sebeplerle dezavantaja sahip olduğunu ifade eden Çinik, “Göz çevresi problemlerinin tedavisinde Aknes uygulaması estetik ve plastik cerrahi operasyonlarını tercih etmeyen, ameliyattan kaçınan ya da genel sağlık durumu cerrahi operasyona uygun olmayan kişilerin başvurabileceği bir medikal estetik çözümüdür. Göz çevresi problemlerinin tedavisinde Aknes uygulaması radyo frekans enerjisi ile cilt altı dokularda istenilen etkilerin elde edilmesini sağlayan en yeni teknolojiye sahip FDA onaylı sistemin kullanımıyla gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç