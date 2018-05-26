Emrah Çinik, göz çevresi problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Emrah Çinik, “Göz çevresinde oluşan kırışıklık, sarkma gibi yaşlılık belirtilerinin toparlanmasında ve göz altı torbalarının alınmasında estetik ve plastik cerrahi operasyonları başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak, günümüzde lazer ve radyo frekans sistemleri kullanımıyla farklı tedavileri cerrahi kesi olmaksızın gerçekleştirebilme imkanı sağlayan medikal estetik yöntemleri gitgide daha çok tercih edilir hale gelmektedir. Göz çevresinde ve göz kapağında oluşan kırışıklıklar ve sarkmalar, göz altı bölgesinde oluşan torbalanmalar ve morluklar, göz altında veya üst kısmında oluşan ter bezi kistleri (siringoma) ve yağ bezeleri göz çevresinde yaygın şekilde görülen belirgin problemler olarak ön plana çıkmaktadır” dedi.

Birçok kişi açısından cerrahi operasyonların ve ameliyat süreçleri genel anestezi gerektirmesi ve operasyon sonrasında belirli bir süre sosyal hayattan uzaklaşmaya sebep olan bir toparlanma sürecine yol açması gibi sebeplerle dezavantaja sahip olduğunu ifade eden Çinik, “Göz çevresi problemlerinin tedavisinde Aknes uygulaması estetik ve plastik cerrahi operasyonlarını tercih etmeyen, ameliyattan kaçınan ya da genel sağlık durumu cerrahi operasyona uygun olmayan kişilerin başvurabileceği bir medikal estetik çözümüdür. Göz çevresi problemlerinin tedavisinde Aknes uygulaması radyo frekans enerjisi ile cilt altı dokularda istenilen etkilerin elde edilmesini sağlayan en yeni teknolojiye sahip FDA onaylı sistemin kullanımıyla gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuştu.