Göz çevresinde yapılan uygulamalara dikkat

Dr. Şeyda Atabay, göz çevresinde yapılan estetik uygulamalara dikkat çekti.

Göz çevresine yapılacak işlemlerde ameliyat veya medikal müdahalelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Dr.Atabay, “Yüzümüz bir bütündür. Gözler, kaşlar, alın, burun, dudaklar, yanaklar bize bir ifade verir. Bu ifadede en alttaki çatıyı oluşturan kemik dokusundan başlayarak kaslar, yağ tabakasının durumu, cildimizin sağlığı, sistemik hastalıklarımız, sigara alkol kullanımı, yaşam tarzımız ve yaptığımız işe kadar bir çok etken önem taşır. Tabi ki burada etkimizin neredeyse hiç olmadığı yer kemik dokusudur. Ancak hastalık durumlarında mesela guatr hastalığına bağlı gözün daha dışarıda durması gibi durumlarda buraya yapılacak işlemlerle yüz görünümünü düzeltebilmekteyiz. Ancak güzellik ve estetik amacıyla yaklaşımlar kemik dokusunun üzerindeki diğer dokulara olmaktadır. Burada yapılan tedavi göz sağlığını bozmayacak tam tersine daha iyi bir görüş sağlamak için olmalıdır. Göz çevresine uygulanacak dolgu müdahaleleri sadece göze uygun göz için üretilmiş olmalı ve uygun yere yerleştirilmelidir. Gözaltına verilecek göz altı ışık dolgusunun yanaklarda çöküklüğü tedavi için kullanılan dolgu ile etkileşim yapıp yapmayacağına dikkat edilmeli ve uygun ürünler seçilmelidir. Çünkü yanak bölgesi dolgu uygulamalarının etkileri doğrudan göze yansımakta ve uygun olmayan ürünler göz için sağlıksız olabilmektedir” dedi.

Gözaltına uygulanacak ürün olarak mutlaka geçici olan dolgular tercih edilmelidir önerisinde bulunan Dr. Şeyda Atabay, şöyle konuştu:

“Kalıcı veya yarı kalıcı olanlardan kaçınılmalıdır. Kaş ve kaz ayağı bölgesine uygulanacak dolgu ve botoks tedavilerinde buradaki anatomiye çok dikkat edilmelidir. Yanlış kas tedavileri göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilmektedir. Göz, elmacık kemikleri, dudaklar bir uyum içinde olması düşünülürse kullanılan ürünlerin vücuda zararı olmayan, vücutla uyumlu ve ayrıca birbiri ile uyumlu ürünler olması gerektiği unutulmamalıdır. Hastamızı genel yüz sağlığı olarak ele aldığımız ve değerlendirdiğimiz düşünülürse dudak dolgusu dahil ne olduğunu bilmedikleri, adını öğrenip araştırmadıkları ve yeni steril olarak açılıp uygulandığına dikkat etmedikleri hiç bir ürünü yaptırmamaları konusunda uyarıda bulunmak gerekir. Uykusuzluk, ani aşırı kilo kaybı, sigara kullanımı gibi pek çok etken de yüz ve vücut sağlığımızda önemlidir. Yaşam koşullarımızı daha dikkat ettiğimizde zaten sorunun çoğunu çözümlemiş oluyoruz.”