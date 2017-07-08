Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 10:27

Göz kapak düşüklüğüne dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Göz kapak düşüklüğüne dikkat

08 Temmuz 2017 10:27

Dr. Şeyda Atabay, göz kapak düşüklüğünün sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu ve bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Dr. Şeyda Atabay, “Hastalık yoktur hasta vardır sözünün en çok uyduğu alanlardan biri göz kapak hastalıklarıdır. Tüm hastalarımız özeldir, göz kapak hastalıkları da özeldir. Bu nedenle her hastamızı ayrı ayrı ele alıp değerlendiririz. Göz kapak sorunu denildiğinde bu cilt ile kas ile yağ dokuları veya derin kas tabakası ile ilgili olabilmektedir. Burada yapılması gereken hastayı öncelikle ayrıntılı bir göz muayenesinden geçirilmelidir, görme bozukluğu, göz tansiyonu ve diğer segment dokuları değerlendirildikten sonra hastalığın hangi tabakada olduğu belirlenmeli sonrasında tedavi planlanmalıdır” dedi.


Göz kapak ameliyatlarında özellikle lokal anestezi tercih ettikleri ifade eden Op.Dr. Atabay, “Genel anestezi uygulanmadığı için daha konforlu ve risksiz bir müdahale geçirmektedir. Hastalarımız ameliyat bölgesinin ve hastalığın türüne göre ameliyathanede geçen belirli süre sonrasında hastanede kalmadan hemen ameliyat sonrası taburcu edilebilmektedir. Sonrasında ilk 48 saat yoğun buz uygulaması ile morluk olmadan, ağrısız bir iyileşme sağlanabilmektedir. Hastalarımız mevcut tedavi ve öneriler sayesinde ameliyat sonrasında da ağrı acı problemi yaşamazlar. Ameliyattan 1 hafta sonrasında dikişleri alınan hastamız işine dönebilmektedir. Dikişler alındıktan sonra önerdiğimiz yara yeri kremleri ile hızlı bir şekilde iyileşme sağlayabilmektedirler. Alt ve üst kapak ameliyatı aynı gün aynı seansta uygulanabilmektedir. Bu sayede hastalarımız daha kısa sürede tedavi alabilmektedirler” açıklamalarında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:47
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!