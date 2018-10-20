Göz kapak estetiğinde en çok sorulan sorular

Dr. Şeyda Atabay, göz kapak estetiğinde merak edilen soruları cevaplandırdı.

Göz kapak estetiğini ameliyatını kimlerin yapabileceği konusunda “Gözlerimizi bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir. Gözlerimizin sağlıklı görebilmesi için göz kapaklarının da sağlıklı olması şarttır. Bu nedenle göz kapak sorunlarının gerek hastalık gerekse estetik amaçlı olsun altındaki gözü de bütün olarak değerlendiren göz doktorlarınca tedavi edilmesi uygundur” diyen Atabay, “Göz kapakları anatomisi çok özeldir. Ve bu anatomiye hakim olmayanlarca yapılan herhangi bir müdehale geri dönüşü olmayan sorunlara, görme kayıplarına neden olabilmektedir. Göz kapak hastalıkları ile ilgilenen göz hastalıkları birimine Oküloplasti adı verilmektedir” diye konuştu.

Atabay, daha sonra şunları kaydetti;

Göz kapak estetiği ameliyatı sonrasında tekrar bozulma olur mu?

Göz kapağı ameliyatlarında gevşemiş dokular sıkılaştırılır veya fazlası çıkartılır. Ameliyat öncesi dokular ölçülerek yapılacak ameliyat belirlenir. Yeterli bir doku çıkarımı yapılmalıdır. Çünkü agresif tedaviler göz kapanma sorunlarına neden olmaktadır. Yeterli bir tedaviden sonra dokularda geri bozulma olmaz. Ancak yaşlanmayı ve yerçekimini durdurmak gibi bir etkimiz olmadığından zamanla dokular yaşla birlikte bir miktar gevşer. Ancak bu 10 yıllar sonra karşılaşılacak bir durumdur.

Göz kapak ameliyatları sonrası göz kaç gün kapatılacaktır?

Ameliyatlar sonrasında gözün kapatılmasına gerek yoktur. Sadece yaranın üzerine şerit şeklinde bant yapıştırılır. Bu bant 24 saat sonra çıkartılır. Hiç bir sebeple gözü tamamen kapatmayız.

Ameliyat genel anestezi ile mi yapılır?

Hayır göz kapak ameliyatları lokal anestezi yani bölgesel uyuşturulma ile yapılır. Anestezi sonrası hastamız ağrı duymaz. Uyanıktır ve bizimle iletişim halindedir.

Ameliyattan sonra ağrı olur mu?

Ameliyat sonrası hemen buz tedavisine başlıyoruz. Bu sayede ağrı morarma ve şişlik olmasını olabildiğince azaltıyoruz. Ameliyat sonrası bazı hastalarımız sadece tek tablet ağrı kesiciye ihtiyaç duyarlar yada hiç ağrı kesici kullanmalarını gerektirecek ağrıları olmaz. Gayet konforlu bir ameliyattır.

Ameliyattan ne kadar sonra işe başlanabilir?

Ameliyat sonrasında dikişler olacaktır ve bunlar 1 hafta sonra alınması gerekmektedir. Bu nedenle kalabalık ortamlarda çalışacak hastalarımızın 1 hafta sonra dikişler alındıktan sonra çalışmaları uygudur. Ancak home ofis tarzı çalışan hastalarımız tozlu ortamlarda olmamaları koşulu ile 3-4 . günlerde işlerine dönebilirler.”