Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 09:37

Gözaltı bölgesindeki kırışıklanmalara dikkat

Gözaltı bölgesindeki kırışıklanmalara dikkat

04 Ocak 2017 09:37

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, gözaltı bölgesindeki kırışıklanmalara dikkat çekerek, “Yüzde mimik kaslarına bağlı ciltteki kırışıklıkları tedavi amaçlı olarak sık olarak botulinum toksini kullanmaktayız” dedi.
Halk arasında botoks olarak bilinen botuninum toksininin bundan 25 yıl önce ilk kez göz doktorları tarafından şaşılık tedavisinde kullanıldığını kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay, “Ancak günümüzde en çok kullanım alanı estetik amaçlı olmaktadır. Yüzde mimik kaslarına bağlı ciltteki kırışıklıkları tedavi amaçlı olarak sık olarak botulinum toksini kullanmaktayız. Estetik amaçlı kullanımı yine göz çevresinde yaygındır. Kaş düşüklüğü tedavisinde, kaz ayağı bölgesindeki yoğun kırışıklıklarda ve göz altı bölgesindeki cizgilenmelerde etkilidir. “ diye konuştu.
Diğer bir kullanım alanı blefarospazm tedavisi olduğunu söyleyen Op. Dr. Şeyda Atabay, “Blefarospazm hastalığı göz kaslarındaki yoğun kasılmaya bağlı olarak gözü açmada zorlanma hatta gözün tamamen kapanması şeklindedir. Bu hastalarımızda sokağa bile çıkarken bir korku vardır, çünkü ani gelen blefarospazm kasılmaları nedeniyle aniden görmelerinin bozulması sebebiyle yürümede dahi zorlanma, karşıdan karşıya geçememe, araba kullanamama riski yaşamaktadırlar. Hayatlarında adeta korkulu bir rüya yaşamaktadırlar. Bu hastalarımıza günlük yaşamlarını daha rahat yaşayabilmeleri için tedavi amaçlı botoks tedavisi yapmaktayız. Burada yapılacak tedavi dozları ve tedavi alanları çok önemlidir. Göz kapağına çok yakın enjeksiyonlar olması nedeniyle ayrıyetten önem taşır. Bu tedavide bize en çok sorulan soru botulinum toksini tedavisinin yılan zehiri mi olduğu sorusudur. Hayır bu doğru değildir. Laboratuvarlarda üretilmiş bir toksindir. Diğer bir soru ise, tedaviyi tekrarlamazsam daha kötü olur muyum? Hayır tedavi tekrarı olmadığında herhangi bir kötü etki yoktur.” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-6
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç