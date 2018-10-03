Erzurum'da çatıdan teras katına düşen ve gözleri görmeyen yavru güvercine otel çalışanları sahip çıktı.

Palandöken Dağında bulunan Dedeman Otelin de, otel çalışanları sabah saatlerinde teras katında yavru güvercinle karşılaştı. Çatıdan düştüğü fark edilen güvercinin gözlerinin de görmediği fark edildi. Otel çalışanları güvercini yakalayarak su içirdi. Daha sonra güvercin tedavi edilmesi için veterinere götürüldü.