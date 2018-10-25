Grip aşısı ne kadar etkili?

Fevzi Özgönül, grip aşısı hakkında bilgiler verdi.

Fevzi Özgönül, “ Havaların soğuması ile birlikte özellikle nezle ve grip yaygınlaşmaya başlar. Grip aşısı korunmak için yaptırılır fakat grip olduktan sonra tedavi için yaptırılmaz. Grip aşısı yaklaşık 6 ay etkilidir ve bu nedenle her yıl tekrarlanması gerekir” dedi.

Gribin, nezle gibi hapşırma, öksürme, vücut sıvısı bulaşmış eller veya eşyalar ile temasla (tokalaşma veya aynı nesneyi tutma) kolayca bulaşabildiğini anlatan Fevzi Özgönül, “Grip olduğunuzda da mutlak yatak istirahati gereklidir. Virüs antibiyotikler ile tedavi edilemediği için tedavi olarak dinlenmek, ateş ve Ağrılar için ilaç kullanmak, istirahat etmek ve güçlü beslenmekten başka bir tedavisi yoktur” diye konuştu.

Grip aşısının grip virüsüne karşı olan bağışıklığı güçlendirerek koruma sağladığını ifade eden Özgönül, “Aşı sayesinde vücudumuz grip virüsüne karşı antikor oluşturur. Grip aşısı olduktan 2 hafta sonra vücudumuz yeterli antikora sahip olur. Böylece aşı olduktan 2 hafta sonra gribe karşı savunmamız başlar. Bu nedenle grip aşısı korunmak için yaptırılır fakat grip olduktan sonra tedavi için yaptırılmaz. Grip aşısı yaklaşık 6 ay etkilidir ve bu nedenle her yıl tekrarlanması gerekir. Grip aşısını olmak için en uygun zaman ekim ve kasım aylarıdır. Fakat eğer gribe yakalanmadıysanız ve çevrenizde grip salgını varsa ve risk altındaysanız şu anda bile grip aşısı olabilirsiniz geç kalmış sayılmazsınız” açıklamalarında bulundu.

Grip aşısının ciddi yan etkilerinin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Özgönül, “Aşı olduktan sonra bir süre kolunuzda hassasiyet, kızarıklık ve ağrı olabilir. Hatta kendinizi biraz halsiz ve hasta da hissedebilirsiniz. Fakat grip aşısı olduğunuz için gribe yakalanmazsınız. Fakat her ne olursa olsun koruma yapmasa da benzer virüslere karşı antikor oluştuğu için hastalandığınızda, hastalığı hiç aşısı olmayan kişilerden daha hafif geçirirsiniz. Bu Nedenle Eğer; 60 yaşından yaşlıysanız, Uzun süreli kalp damar hastalığınız varsa, Sık geçirdiğiniz üst solunum yolu iltihaplı hastalığınız oluyorsa, Kronik akciğer hastalığınız varsa, Şeker hastası iseniz, Böbrek hastalığınız varsa, Başka bir hastalık nedeni ile bağışıklık sisteminizi zayıflatan ( kortizon türü veya başka ) ilaçlar kullanıyorsanız grip aşısı olmanız yararınıza olabilir. Eğer yukarıda sayılan hastalıkları geçirmiyorsanız, sağlıklı hissediyorsanız, illa grip aşısı olmanıza gerek yoktur. Gripten korunmak için güçlü besinlerle beslenmek, kapalı alanlardan uzak durmak, özellikle toplu taşıtlarda herkesin tutunduğu yerlere tutunmamak veya sonrasında ellerimizi yıkamak, en yakınınız bile olsa sık sık tokalaşmamak ve öpüşmemek yeterli korunma sağlayabilir” şeklinde konuştu.