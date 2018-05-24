Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Yakutiye Medresesinde Grup Tillo sahne aldı. Grup Tillo konserine vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Grup Tillo’nun kardeşlik mesajı verdiği konserde, vatandaşların sık sık sanatçılara eşlik ettiği görüldü. Kardeşliğin pekiştiği ve Ramazan bereketinin paylaşıldığı bir akşam geçiren Erzurumlular, sanatçıların performansına sık sık alkışlarla cevap verdi. Uzun zamandır böylesine coşkulu bir topluluk karşısında sahne almadıklarını ifade eden Grup Tillo ise tekrar Erzurum’da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.